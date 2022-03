Márki-Zay Péter szerint mégsem tudjuk meg, ki lehet a kormány három meleg minisztere

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt korábban még arról beszélt egy fórumon, hogy

"a kormányban most három meleg miniszternek a botrányát készíti elő egy blog",

ám most úgy tűnik, hogy a február közepei jóslat nem vált be. Sőt, tegnap már arról beszélt a Telexnek, hogy ha eddig nem állt elő a felvételekkel Az ördög ügyvédje, az április 3-i választásig már nem is fog.

„Akárki is volt az, (…) időközben úgy gondolta, hogy ezt mégsem használja fel”

– fogalmazott a hódmezővásárhelyi polgármester, és arra is utalt, hogy szerinte az oldal mögött álló párt vezetésében határozhattak úgy, hogy nem hozzák ki a videót. Erkölcsi megfontolásból dönthettek így,

vagy valamilyen üzletet kötött valaki

– tette hozzá.

Márki-Zay arról beszélt, hogy konkrét felvételt nem látott, de eljutott hozzá a szereplők neve.

Érdekesnek hangzik Varga Judittal kapcsolatos kijelentése is. Márki-Zay Péter szerint nem az a lényeg, hogy Varga Juditról kiderüljön, volt-e valamilyen magánéleti félrelépése, mert „ezek apróságok”, és nem is az a problémája az igazságügyi miniszterrel, hogy esetleg „nem hagyományos házasságmodellben hisz”, a miniszterelnök-jelölt a Völner Pál-féle korrupciós ügyre hívta fel a figyelmet.

"Feltehetően a kampány részét fogják képezni a különböző szexuális vagy akár kábítószeres tartalmak is, amelyek könnyen egy-egy szereplő politikai karrierjébe is kerülhetnek majd"

- korábban még erre figyelmeztetett az Alfahírnek adott nyilatkozatában Pék Szabolcs. Az Iránytű Intézet elemzőjével a Szájer-hagyatékkal kapcsolatban beszélgettünk, illetve azokban a napokban zajlott a Jakab Péter elleni, hazugságokon alapuló kormányzati lejárató kampány is. Egyébként még Vona Gábor jellemezte úgy a 2022-es választásokat, mint egyfajta apokaliptikus pornót.