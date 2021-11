Szájer-hagyaték: a kampány részét fogják képezni a különböző szexuális, kábítószeres tartalmak

Pontosan egy évvel ezelőtt a semmiből jött a hideg zuhany a magát keresztény-polgárinak tartó Fidesz számára: a gránitszilárdságú keresztény-nemzeti alaptörvényük megszövegezője, Szájer József bejelentette lemondását az EP-mandátumáról. Akkori magyarázata szerint döntése egy "hosszabb ideje tartó gondolkodás végére tesz pontot".

A Szájer-botrány évfordulóján a Fidesz-iroda ereszénél hívta fel a figyelmet akciójával a Jobbik IT Sajátos akcióval emlékezett meg a Szájer-botrány évfordulójáról a Jobbik Ifjúsági Tagozat, amelyről egy videót is megosztottak közösségi oldalukon. Első hallásra egy egészen vicces téma, de egyébként mélységeit átgondolva egészen komoly témáról kell, hogy beszéljünk ennek kapcsán - vezette fel a Jobbik Ifjúsági Tagozat Facebook-oldalán szombat este megjelent videóban Keresztesy Gergő, a párt ifjúsági szervezetének elnöke.

Azon a vasárnapi napon még senki nem gondolt semmi rosszra, legalábbis

az ereszen való menekülésről csak a brüsszeli rendőrök, Szájer József, illetve azok tudhattak, akiknek a fideszes politikus beszélt a tiltott orgiáról.

Azóta eltelt egy esztendő, de vajon mit örököltünk a Szájer József látványos bukása után?

A Szájer-botrányról ma már elmondhatjuk, hogy „mémesedett”, ugyanakkor

a rendszerváltás utáni politikatörténet meghatározó eseményének tekinthető

- fogalmazott portálunknak Pék Szabolcs. Az Iránytű Intézet elemzője szerint ha elemenként vizsgáljuk meg,

az egész sztori meglehetősen abszurd,

ennek ellenére látható az is, hogy jelentős károkat nem okozott a kormánypártoknak. A népszerűségük nem csökkent láthatóan a botrány után és azóta sem, illetve, ha igen, az nem ennek az ügynek tudható be, mivel sokkal fajsúlyosabb problémákkal kellett szembenéznie az országnak - utalt a szakértő a világjárványra, illetve az azt követő és jelenleg is tapasztalható gazdasági válságra, rekord inflációra.

Nincsenek véletlenek - így változott a kormánysajtó álláspontja a Szájer-botrányról Tegnap felkerült egy rendőrségi műsor előzetese, amelyben látható volt, ahogy a brüsszeli rendőrök feltartóztatják az illegális melegorgiáról menekülő Szájer Józsefet. Így az elmúlt 24 órában ismét felerősödtek azok a kormányzati hangok, fideszes narratívák, melyek olyan felelősséget vállaló politikusként próbálják bemutatni a bukott EP-képviselőt, akit kelepcébe csalt egy ismeretlen titkosszolgálat.

Ugyanakkor, ha százalékpontokban nem is mutatható ki a Szájer-botrány hatása, azért folyamatosan ott lebeg a Fidesz körül, ha bármilyen erkölcsi kérdésben próbálnak mások felett pálcát törni - fejtegette tovább Pék Szabolcs.

Az Iránytű Intézet munkatársa úgy véli, hogy a Szájer-botrány nem tud az ellenzék központi témájává válni, a másodlagos kommunikációban viszont lehet szerepe a Borkai- és Kaleta-üggyel egyetemben.

"Ezen történetek alkalmasak lehetnek arra, hogy a Fidesz erkölcsi képmutatására és álkereszténykedésére felhívják a figyelmet".

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j3), Bayer Zsolt újságíró (j4), Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz alelnöke (j5) és Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője (j7) a párt 31. születésnapi ünnepségén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Továbbá Márki-Zay Péter kormánytagokkal kapcsolatos lebegtetése is járhat egy fékező hatással a Fidesz kommunikációra nézve, mert ha valamelyikükről valóban beigazolódnak a vádak az nagyban alááshatja a kormány homofób üzeneteit és hitelteleníti a gondosan felépített és kifelé sugárzott konzervatív család eszményképét - hívta fel a figyelmet egy másik Szájerrel kapcsolatos szempontra Pék Szabolcs.

Ugyanis az ereszen történt menekülés nyilvánosságra kerülése után

a kormánypártok nemhogy józanabbul és elfogadóbban állnának a másság kérdéséhez, hanem sokkal inkább egy homofób retorikát folytatnak,

amelynek gyűlöletkeltő hatása leszivárog a társadalom mélyebb rétegeibe is, ami semmilyen szinten nem összeegyeztethető az európai normákkal, sőt még a magyarok többségének szimpátiájával sem találkozik - magyarázta meg fenti állítását az elemző.

A Jakab Péter elleni támadások is bizonyítják, aljas lesz az országgyűlési kampány - erre számítanak az Iránytű Intézetnél is.

"Feltehetően a kampány részét fogják képezni a különböző szexuális vagy akár kábítószeres tartalmak is, amelyek könnyen egy-egy szereplő politikai karrierjébe is kerülhetnek majd"

- mutatott rá a Szájer-hagyatékra Pék Szabolcs.