A pedagógusok délutáni tüntetése egyfajta bizonyítvány kiállítása a kormányzat 12 éves oktatáspolitikájának

Valószínűleg a fideszes közvélemény-kutató cégek is azt mérték, a társadalomnak még a kormánypárti része is szolidáris a megalázóan alacsony fizetésért dolgozó, ezért a kormányzati ellehetetlenítés ellenére a sztrájkot is vállaló pedagógusokkal. Mással nem nagyon lehet magyarázható az a látványos fordulat, amit a szókimondásáról ismert Kövér László fideszes házelnök mutatott be a Fidesz csütörtöki lakossági fórumán Mosonmagyaróvárott, és melyről a Telex számolt be.