Egységben Magyarországért: nem kaptunk válaszokat a kérdéseinkre Orbán Viktortól

A Parlamenti Nagybizottság ülése után tartottak doorstep sajtótájékoztatót az Egységben Magyarországért politikusai, ahol beszámoltak arról, hogy milyen kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek.

Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese elmondta, hogy arról nem áll módukban beszélni, hogy pontosan mi hangzott el ezen a bizottsági ülésen, milyen válaszokat adott a miniszterelnök, de a saját kérdéseiket ismertethetik. Arató a pedagógusok béremelés kapcsán kérdezte a miniszterelnököt, hogy hogyan akarnak hozzájutni az erre szánt uniós forrásokhoz, illetve hogy nem éri-e Magyarországot hátrány amiatt, hogy a közmédia utat enged az orosz propagandának. A DK-s politikus elmondása szerint nem kapott megnyugtató válaszokat erre a kérdésre.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője szerint a házelnök megfenyegette az ellenzéki képviselőket, hogy mivel zárt ülésről volt szó, így nem beszélhetnek az ott elhangzottakról. Orbánnak most már arról kellene beszélnie a képviselő szerint, hogy magyar emberek milliói szenvednek nap, mint nap az árak elszabadulása miatt. Rákérdezett erre a miniszterelnöknél is, de nem kapott rá konkrét választ, április 3-a után az egységes ellenzék tud csak változtatni ezen a helyzeten, amikor is felszabadítják a 3 ezer milliárd forintos uniós támogatást.

Gurmai Zita, az MSZP frakcióvezető-helyettese arról beszélt, hogy Ukrajna ellen véres háború folyik, ezért Magyarországnak az az érdeke, hogy az Európai Tanács erre egyértelmű választ adjon. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében pedig azonnal abba kell hagynia Orbán Viktornak az Európai Unió elleni kampányt és az uniós pénzek ellopását.

Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese elmondta, hogy a Jobbik az ellenzék egyetlen jobbközép, keresztényszociális néppártjaként azért kíván részt venni az április 3-a után felálló nemzeti egységkormányban, hogy végre visszakerüljünk abba az állapotba, amelyet hazánk Szent István idején meghozott, hiszen mi akkor a nyugati kereszténységhez és civilizációhoz csatlakoztunk. Amikor Orbán Viktor nem ment el az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülésre és nem számolt be arról, hogy miért hallgatta végig, ahogy Putyin kimondja, hogy Magyarország nem lehetne a NATO tagja, akkor azt sem tudtuk meg, hogy ez mit jelent hazánk nemzetközi megítélése szempontjából. Orbán Viktor nem ment el Kijevbe se, ez a kárpátaljai magyarok számára pedig kiemelten fontos lett volna.- emelte ki a Jobbik politikusa.

Brenner Koloman szerint a kétkulacsos orbáni politika megbukott Putyin agresszív háborújával, ahogy a történelemben nagyon sokszor ezt már láttuk, mint például a Kállay-kettős esetében a második világháború idején. Az ellenzéki pártok által alkotott nemzeti kormány visszatér az európai értékekre épülő, kiegyensúlyozott külpolitikához.

Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője arra kérte Kocsis Mátét és Simicskó Istvánt, akik a helyszínen tekintették meg az ellenzék sajtótájékoztatóját, hogy azt az ordas hazugságot, miszerint Paks II. befolyásolja a magyar energiaárakat, azt hagyják abba azonnal, hiszen az csak egy létfilozófiai egyszer egy.