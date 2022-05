Hiába ül előzetesben Schadl György, a felesége végrehajtói irodája 258 milliós rekordprofitot termelt

Schadl György és Völner Pál is közbenjárt azért, hogy tavaly egy oktatási intézménynek ne kelljen kifizetnie a rá kirótt büntetést. Az ügyet Schadl egyik barátja intézte, aki ezért 150 milliót várt az iskolától, a megalapozott gyanú szerint ebből ötvenmilliót át is vett - számolt be a Völner-Schadl ügy újabb epizódjáról az rtl.hu a birtokába jutott nyomozati iratok alapján.