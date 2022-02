„Nettó egy százaskát” remélt magának Schadl barátja egy közös biznisz után, Völner is kapott volna a pénzből

Schadl György és Völner Pál is közbenjárt azért, hogy tavaly egy oktatási intézménynek ne kelljen kifizetnie a rá kirótt büntetést. Az ügyet Schadl egyik barátja intézte, aki ezért 150 milliót várt az iskolától, a megalapozott gyanú szerint ebből ötvenmilliót át is vett - számolt be a Völner-Schadl ügy újabb epizódjáról az rtl.hu a birtokába jutott nyomozati iratok alapján.

RTL: A Schadl-ügynek köszönhetően három minisztériumban is házkutatást tartottak Tavaly november 25-én a Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt akció keretében három különböző helyszínen tartott házkutatást. A Miniszterelnökségen, az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is iratokat kerestek azokról a pályázatokról, amelyekről Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára telefonon beszéltek egymással.

A portál cikke szerint az alábbi párbeszéd zajlott le Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatott elnöke és barátja R. között 2020 áprilisában:

Schadl: Édes gazdám?

R.: Nem akarlak zavarni, csak nagyon jó étvágyat kívánok a vacsorához.

Schadl: Említem neki az iskolát.

R.: Puszi. Köszönöm szépen!

Schadl: Szia! Szia!

R.: Szia! Szia! Szia!

Ez csupán egy nappal azelőtt volt, hogy Schadl felkereste Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt nyergesújfalui otthonában.

R. a hívás során emlékeztetni akarta Schadlt egy közös bizniszükre, ami sok pénzt hozott volna nekik. Az rtl.hu azt írja, az állam elszámolási hibák miatt 90 millió forint és járulékainak visszafizetését követelte egy olyan oktatási intézménytől, aminek az egész országban vannak képzései. A veszély olyannyira valós volt, hogy még az is felmerült, hogy visszavonják az iskola engedélyeit.

Ekkor jött képbe Schadl György barátja, R., aki 150 millió forintért vállalta, hogy kapcsolatait felhasználva elsimítja a problémát.

A pénzen pedig osztozott volna Schadllal és Völner Pállal is.

Vagyonnyilatkozati abszurd: Völner Pál papírforma szerint elszegényedett Annak ellenére, hogy Völner Pált 83 millió forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítják, a friss vagyonnyilatkozata szerint tavalyhoz képest odlett a megtakarítása. A 2020-as bevallásában még 8,5 millió forint takarékbetétben elhelyezett megtakarítás és 3,5 milliónyi készpénz szerepelt - emlékeztet a 444.

A lehallgatási jegyzőkönyv szerint úgy R. fogalmazott, hogy

„megy egy gyorssegély föntre is”.

Az egyik telefonbeszélgetést így írta le a nyomozati anyag: „A beszélgetés az iskolával kapcsolatosan indul, melynek során a probléma megoldása esetén R.-nek járó pénzre terelődik a szól. R. ezen tisztán – úgy hogy mindenkit kielégít, mindenki boldog, mert ő azt szereti – nettó egy százaskát gondolt magának. (…) R. Pestre is küld, ide is küld, oda is küld, mindenkit kielégít, R. bácsinak egy kilónak maradni kell rajta”.

Az azonban nem derült ki, hogy R. pontosan mennyit kapott,

az ügyészi papírok szerint azonban ennél csak jóval kevesebbet, ötvenmillió forintot vehetett át R.

Az ügyintézés egyébként a cikk szerint egyáltalán nem ment gördülékenyen: előfordult, hogy az engedélykérelmet visszadobták, sőt, egy telefonbeszélgetésben az is felmerült, hogy a már kiadott bizonyítványok nem lesznek érvényesek.

Pedig a háttérben a megalapozott gyanú szerint Völner Pál az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának beosztottjaival is egyeztetett.

Nyomozati iratok: Schadl szerint Völner olcsón megvett, teszetosza figura, aki nem túl hatékonyan hajtja a bizniszt Tavaly december 7-én robbant ki a Völner-Schadl-ügy, most egy újabb hosszú cikkel jelentkezett a 444.hu, amiből két érdekesség derült ki. Noha az 1734 oldalas nyomozati iratanyaga tanulmányozásából egyelőre továbbra sem világos, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke kit tartott a "gazdájának", az azonban biztosnak tűnik, hogy nem a bukott Völner Pálról van szó.

Csakhogy a Palkovics László vezette minisztériummal rendesen meggyűlt a baja a bukott igazságügyminiszer-helyettesnek. Ezzel együtt Völner az ITM-mel, illetve az Emmivel folytatott egyeztetéseiről, a felmerülő problémákról, illetve belső információkról rendszeresen beszámolt Schadlnak, aki kifejezetten kérte, hogy amint sikerült elintézni az ügyet, még a hivatalos tájékoztatás előtt jelezzenek neki. Völner ebbe a kérésbe az ügyészség szerint beleegyezett.

Az ügy végeredménye az rtl.hu szerint nem ismert, azonban egy biztos: az említett iskola jelenleg is érvényes működési engedéllyel rendelkezik.