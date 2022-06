Napi másfélmillió liter nehézfémekkel szennyezett víz érkezik a Sajón

A kormányzati propaganda szerint Nagy István agrárminiszter szlovák kollégájával történt egyeztetését követően a pozsonyi és a magyar kormány úgy fogalmazott, hogy megkezdték a Sajó szlovák részén a kármentesítést. Azonban a helyszínen járva ennek semmilyen jele nem volt. Továbbra is bűzös, vöröses színű a folyó, Rozsnyón pedig, ahol a régi vasércbánya áll, a szennyezés továbbra is folyamatos. Az ott élők elmondása szerint a szlovákok inkább hárítanak és másokat hibáztatnak a környezetszennyezés miatt, amit az is alátámaszt, hogy hónapokig nem történt semmilyen érdemi intézkedés.

Nem akarunk beleszólni Szlovákia belügyeibe, a kialakult helyzetet azonban minél előbb meg kell oldani

- írta közleményében Nagy István.

Alfahír/Verebes Károly

A miniszter tehát nem csapott az asztalra, sőt szavai alapján még ő kért bocsánatot, hogy egyáltalán szóba hozta az ügyet és ezen az sem változtat, hogy elődei sem tettek sokat, amikor például az ukrán és a román veszélyes hulladék a Tiszába került.

Horgászni, vagy csak a folyóparton sétálni itt már nem nagyon lehet. Talán majd egyszer, ha végre a szlovák kormány is elismeri a saját felelősségét és kezd valamit a folyó felső részén lévő üres bányával

- mondta az Alfahírnek a Sajó pelsőci szakaszán egy szlovák nyugdíjas.

Szlovák nyugdíjas beszél Pelsőcön a szennyezett Sajóról Alfahír/Verebes Károly

A vélemény általános, hiszen nem kérdés, hogy a szlovák oldalon szennyezik a Sajót, ez azonban nem vigasz az ott élőknek és a folyó Magyarországi szakaszán lakóknak, hiszen már több mint három hónapja ömlik az évek óta bezárt rozsnyói bányából a szennyezett víz, amely még nagy mennyiségben arzént is tartalmaz.

Ennek nyomán a Sajó felső részén szinte teljesen kipusztult az élet. A halak, a rákok a növényzet eltűntek és a folyó most marsbéli tájra emlékeztet. Jól látható, hogy a Sajóba torkolló kis patak vize még tiszta, néhány száz méteren keresztül meg is lehet különböztetni a szennyezett és a tiszta vizet.

A szlovákiai Pelsőcön a kisebb patak folyik a szennyezett Sajóba. Alfahír/Verebes Károly

Harminc folyamkilométerrel lejjebb, a szlovák-magyar határnál, már a magyar oldalon beszélt az Alfahírnek a szintén szlovák Jozef Gezacsevics, aki szerint a szlovák kormány az első számú felelős.

Mindenki tudja, hogy Szlovákia felől érkezik ez a vöröses szennyezés, de még most sem történt semmi. A rozsnyói bánya már korábban is sok gondot okozott, de amióta megtelt talajvízzel, ami aztán belefolyt a Sajóba, állandó lett a szennyezés a Sajón. Ez pedig már nemcsak a szlovákok problémája, hanem a magyaroké is. Ha nem tesznek valamit nagyon gyorsan, a folyó és környéke hosszú évekre csak egy büdös és ronda hely lesz, ahová senki sem jár

- mondta Jozef Gezacsevics.

Jozef Gezacsevics beszél a Sajón érkező szennyezésről Alfahír/Verebes Károly

Még lejjebb egy fiatal horgász ült a parton, de csak apró halak akadtak horogra.

Alfahír/Verebes Károly

Ezeket visszadobom, mert még megbetegszik valaki, ha megeszi. Én ugyan most kezdtem itt horgászni, de azt már látom, hogy ide nem érdemes jönni. Nézze meg ezeket a halakat. Látszik rajtuk, hogy betegek. A kopoltyújuk is vörös

- mutatta meg azt a néhány snecit, amit kifogott.

Bíró László, a Borsod megyei közgyűlés jobbikos képviselője lapunknak elmondta, hogy az ügyben felszólalt, de a Fidesz által vezetett közgyűléstől nem kapott érdemi válaszokat.

Meghallgatták a problémát, és közölték, hogy amikor a vízügyi szakhatósággal tárgyalnak, majd kitérnek erre a problémára. Én innen üzenem, hogy három hónapja napi másfél millió köbméter szennyezett víz érkezik a Sajón ma is, holnap is, holnapután is, tehát az én meglátásom szerint sokkal jobban oda kellene figyelni az ilyen jellegű környezetszennyezésre

- tette hozzá Bíró László.

Bíró László a Jobbik Borsod megyei közgyűlés képviselője beszél a Sajón érkező szennyezésről Alfahír/Verebes Károly

A Sajó közben pusztul, a folyó mentén élők pedig tehetetlenek. A magyar és a szlovák kormány a hírek szerint együttműködik a szennyezés megszüntetése érdekében. A kérdés azonban változatlan. Szlovák részről miért csak akkor kezdtek el foglalkozni a szennyezéssel, amikor már hónapok óta folyt a bűzös víz a rozsnyói bányából, és miért nem akkor, amikor a bánya már nagyon régóta bezárt? Bizonyosan tisztában lehettek azzal, hogy ha nem végzik el a szükséges rekultivációt, a talajvíz előbb-utóbb elönti az elhagyatott vasércbányát és ez a víz végül a Sajóba folyik. Ennél talán már csak a magyar kormány gyenge fellépése lehet felháborítóbb.