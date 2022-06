Lassan Matolcsy Ádám barátai elfoglalják Tihanyt, több NER-közeli vállalkozó is építkezik

Egy budai luxusétterem után egy luxusbisztró is Matolcsy Ádám barátjának, Pintér Máténak a tulajdonába került, miután több végrehajtás is folyamatban volt az üzemeltető cég ellen - értesült az mfor.hu. Ahogy arról az Alfahíren is beszámoltunk, tavaly ősszel derült ki, hogy Pintér lett a tulajdonosa a Várkert Kaszinóban közpénzből létrehozott luxusétteremnek, miután cége, a Felix Gastronomy Kft.