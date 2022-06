A Ryanair már át is hárította az utasokra az extraprofitadót

Csütörtökön levelet kaptak a Ryanair utasai, akik júliusra vagy későbbi időpontra foglaltak jegyet Budapestről. Ebből kiderül, hogy a légitársaság visszamenőleg mindenkire ráterhel még 3900 forintot (10 eurót), mert utasonként ennyi a kormány által bevezetett extraprofitadó - írta meg a 444.

A tájékoztatóban úgy fogalmaznak, hogy

Magyarország 2022. június 4-én új légiforgalmi adót vezetett be a Magyarországról 2022. július 1-jén vagy azt követően induló járatok utasaira. Ez azt jelenti, hogy még abban az esetben is, ha június 4-e előtt készült a foglalás, de a járat Magyarországról július 1-jén vagy azt követően indul, ezt az új adót ki kell fizetni a Magyar Kormány részére.

Akinek ez a plusz összeg nem elfogadható, az június 16-ig lemondhatja a foglalást és teljes visszatérítést kap, máskülönben automatikusan levonják a bankszámlájáról a pénzt.

Orbán Viktor május végén jelentette be, hogy extraprofitadót vetnek ki, többek között a légitársaságokra is, amitől 30 milliárd forint bevételt várnak. Ahogy arról az Alfahíren beszámoltunk, a Ryanair szerdán közleményben szólította fel a magyar kormányt az extraprofitadó visszavonására, mivel az szerintük visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar turisztikai ágazatnak és a gazdaságnak. Arról is írtak, hogy az extraprofitadó "több mint ostobaság".