Necces lesz a szeptemberi tanévkezdés, már most több mint 2100 tanárt és 960 tanítót keresnek az iskolák

Több mint 2100 álláshirdetést találni a közszféra állásportálján, a közigállás.gov.hu oldalán a „tanár” keresőszóra, éppen a 2021/2022-es tanév utolsó előtti napján. De tanítóból is komoly hiány van az iskolákban: országszerte 967 betöltetlen állást hirdetnek az oldalon – írja az Eduline. Az oktatási portál szerint az „óvodapedagógus” kulcsszóra 853 hirdetés jön ki, míg 420 a „gyógypedagógus” szóra. Több olyan álláshirdető óvodát is kiszúrtak, ahova egyszerre négy-öt pedagógust is felvennének.

A hirdetések egy részében természettudományos tárgyak oktatásához keresnek tanárt az iskolák, de van ahol már most intézményvezetőt vagy éppen vezetőhelyettest próbálnak találni.

Az Eduline cikkében kitért arra is,

az alacsony bérek miatt folyamatosan csökken a pedagógusképzésre jelentkezők száma.

A szakemberhiány pedig komoly gondot jelent: a tavalyi évben 13 110-en, 2020-ban 11 111-en, 2019-ben pedig 17 394-en jelentkeztek.

Idén ez a szám 11 978, a korábbi évek arányai alapján ráadásul ennek nagyjából a felét, tehát csak 6-7 ezer jelentkezőt vesznek fel a képzésekre.

Megjegyzik, egy pedagógus kezdő fizetése az alapképzés elvégzése és a minősítés után sem közelíti bármilyen más friss diplomásét.

Egy „gyakornok” pedagógus bére bruttó 312 000 forint pótlékkal együtt, ami nettó 207 ezer forint körüli fizetést jelent.

Ez a fizetés a jelenlegi piaci viszonyok között egy albérletre is csak szűkösen elég.