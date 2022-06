Nem mondjuk azt, hogy forróság lesz, de két hobbit elindult az Alföldre egy gyűrűvel

- ezzel az elmés filmes utalással jelent meg az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos Instagramján a következő napok előrejelzése a várható nyári forróságról.

A Gyűrűk Ura-trilógiát megidéző posztot ráadásul az alábbi kísérőszöveggel tetézték tovább, mintegy felelevenítve a gonoszt megtestesítő Sauron hírhedt, pokoli birodalmát:

„A fokozódó klímaváltozás miatt Mordor már nem is játszik…”

A jelek szerint már a szakma berkein belül is csak ilyen humoros-mémes módon lehet elviselni a mostanság különösképpen tapasztalható, Pest megyében már átmeneti vízhiányt is eredményező, túlzás nélkül is rekkenő hőséget. Mi tagadás, valóban figyelemfelkeltő.

Tényleg forró napoknak nézünk elébe

Egyébiránt a Meteorológiai Szolgálat hivatalos honlapján a részletes figyelmeztetést is megosztották a hazai publikummal:

Tovább fokozódik a hőség: szerdán és csütörtökön is már az ország nagyobb részén (a nyugati megyékben alacsonyabb valószínűséggel) elérheti, meghaladhatja a 27 fokot, sőt az Alföld középső és délkeleti részén egyes helyeken (csütörtökön nagyobb területen) a 29 fokot is a napi középhőmérséklet.

Szerdán a délutáni óráktól kezdve nő a zivatarhajlam, elsősorban a Dunántúl déli és nyugati részein lehetséges zivatarok kialakulása, melyeket jellemzően viharos széllökések (> 60-70 km/h), jégeső (ált. 1-2 cm-t nem meghaladó), illetve intenzív csapadék kísérhet. A nyugati, délnyugati határvidéken hevesebb zivatarok előfordulásához is kedvezőek a feltételek, arrafelé akár 90 km/h-t meghaladó széllökések, illetve nagyobb méretű (> 2 cm) jégszemek is előfordulhatnak.

Csütörtök napközben kis számban a Dunántúl nyugati felében lehetséges zivatar kialakulása. Napos időre számíthatunk általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel, azonban a Dunántúlon helyenként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és ott kialakulhat néhány zápor, zivatar. Az esti, késő esti órákban a nyugati határvidéket akár hevesebb záporos, zivataros rendszer is érintheti. A délkeleti szél nagy területen megélénkül, ma nyugaton néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 33 és 39 fok várható.