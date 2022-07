Kocsis Máté szerint is elérkezett az idő egy határvadász egység felállításához

Migránsok két csoportja, pakisztáni és afgán menekültek támadtak egymásra lőfegyverekkel szombat hajnalban a magyar határhoz közeli szabadkai erdőben, a helyszíni beszámolók szerint legalább hat sérült és egy halott is van, a rendőrség, a katonaság és a mentőszolgálat is nagy erőkkel vonult a helyszínre - számolt be az MTI.