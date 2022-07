A Jobbik támogatni fogja az új határőrség felállítását, és részt venne a szakmai előkészítésében is

A Jobbik egy évtizede szorgalmazza egy új, hatékony határvédelmi rendszer kiépítését, a területet közös nemzeti ügyként kezeli – erről Sas Zoltán országgyűlési képviselő beszélt hétfőn napirend előtti felszólalásában.

A Nemzetbiztonsági bizottságot vezető jobbikos szakpolitikus szerint komoly problémát jelent, hogy a határt védő rendőrök és katonák leterheltsége folyamatosan növekszik, hiszen a határra érkező illegális bevándorlók száma is emelkedik, beleértve a szervezetszerű, erőszakos határátlépések mennyiségét is.

A helyzet tarthatatlanná vált – mutatott rá Sas Zoltán, emlékeztetve, a déli határ szerb oldalán már fegyveres belső konfliktusok is zajlottak a migránsok között, ez pedig rávilágított arra is, hogy a határt védő magyar egyenruhásokat is fel kell készíteni az ilyen esetekre.

Közölte: a Jobbik számára örömteli, hogy a kormányzat belátta, szükség van egy, a határt védő önálló szervezetre, és ennek érdekében már a törvényjavaslat előkészítése zajlik.

„Nagyon várom már, hogy a javaslat ide érkezzen a Parlamentbe, és amennyiben ez egy önálló törvényjavaslat, a szakmai követelményeknek megfelel és a kitűzött célok megvalósítására alkalmas, úgy gondolom, a nemzeti minimum elve alapján támogatható lesz.” – fogalmazott.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy lehetőség van többpárti egyeztetést folytatni a törvényalkotás során, „és higgyék el nekem, az ellenzéki oldalon is ülnek olyan hazafiak, akik hozzá tudnának szólni érdemben” a kérdéshez, szakmai alapú és előremutató javaslatokat téve – mondta Sas.

Orbán Viktor megfogadta a Jobbik javaslatát, felállítja az önálló határőrséget Önálló határőrség megalakításáról döntött Orbán Viktor miniszterelnök, derült ki az Országgyűlés hétfői ülésnapján. A biztonságpolitikai lépés azonban korántsem előzmények nélküli, hiszen a déli határon 2015-ben kialakult migrációs krízishelyzet kezelésére a Jobbik immár hetedik éve javasolja szüntelenül egy önálló védelmi erő felállítását, azaz hétköznapi nyelven a 2008.

A szakpolitikus kitért arra, elkülönülő szakterületek együttes működése zajlik a határvédelem során, a korábbi határőrségben működő határvadász századok például „európai szinten is előremutató” módon a rendvédelmi feladatokon túl a felszereltségük és képzésük okán képesek és alkalmasak voltak akár fegyveres támadások elhárítására is, ami most különösen fontos adottság lehet.

Hozzátette, egy ilyen új szervezethez viszont rengeteg új ember kell, és a fizetéseket is rendbe kell tenni, hogy kellően vonzó legyen ez a pálya, és „akik Európa határait védik, azok európai béreket kapjanak”, de közben ne legyen bérfeszültség sem.

„Magyarország biztonságának megteremtése a határok védelmével kezdődik, mindannyiunk közös érdeke, hogy olyan határvédelmünk legyen, ami ezt tudja is garantálni”

– fogalmazott a jobbikos politikus.