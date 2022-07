Újabb tiltakozásba kezdtek a kata miatt: autós oktatók sorakoznak a Hősök terén

Most az autóvezetést oktatók kezdtek a Hősök terén demonstrációba, amiért kikerültek a módosított katatörvény hatálya alól – tudósított a helyszínről a Magyar Hang. Noha az érintett oktatók ugyanúgy autóval dolgoznak, a taxisokkal szemben nem a 80 százalékos költséghányad alá esnek az átalányadózásban. Vagyis ezzel a költséghányaddal dolgoznának ők is, hogy az átalányadót ki tudják gazdálkodni, mivel túlnyomórészt saját autóval dolgoznak.

A tiltakozás pénteken 11:30-kor kezdődött, a forgalmat nem akadályozta. Ott tartózkodó riporterük szerint 12:30 körül az autók elindulnak a Népligethez, ahol szintén felvonulnak, de a forgalmat ott sem fogják akadályozni.

Körülbelül 4000 autóvezetés-oktató van Magyarországon, és tapasztalatai szerint a háromnegyed részük érintett a katában

– nyilatkozta a lapnak Barta Judit oktató, a tiltakozás szervezőinek vezetője. Elmondása szerint az adóváltozás többletköltségekkel fog járni, ez pedig azzal, hogy nagyjából 30 százalékkal meg fog emelkedni a jogosítvány ára.

Így sem olcsó a jogosítvány, ezután luxus lesz

– jegyezte meg, hozzáfűzve, hogy jelenleg hat- és tízezer forint között mozognak az átlagos óradíjak.

Az üzemanyagköltségek így is magasak, és ha megszűnik a benzinárstop, még magasabbak lehetnek, közben az infláció miatt a költségek is emelkednek; gyakrabban kell szervizelni, és olajcsere is többször szükséges - sorolta a főszervező.

A HVG helyszínre érkezett munkatársa szerint délelőtt elhangzott, hogy

nagyjából 200 autó sorakozhatott fel.

Több ezren tüntettek a Kossuth téren a kata-módosítás ellen Több ezren gyűltek össze szerdán este 6 órakor az Országház előtti Kossuth téren a kedden elfogadott új katatörvény elleni tüntetésen.

Emlékezetes, múlt hét kedden kezdődtek a fővárosban tüntetések és hídlezárások az előbb belengetett, majd később az Országgyűlés által megszavazott fideszes kata-szigorítás miatt. Azóta többször is megismételték a tiltakozási formát, ezzel az az új katával szembeni tüntetéssorozattá avanzsált.