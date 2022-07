Az új kata-törvény ellen tüntetők Budapest két hídját is ellepték - élő

Cikkünket frissítjük...

Tüntetést szerveztek kedd délelőtt 10 órára a Kossuth térre a katás adózás ellehetetlenítése ellen.

Mint ismert, a hétfőn benyújtott új kata-törvény értelmében az új katásoknak csak magánszemélyektől származhat bevételük, cégeknek nem számlázhatnak.

A helyszínen tartózkodott kollégánk a fél 11-re már több ezresre duzzadt tömegben főként fiatalokat, középkorúakat látott, akik arról beszélgettek, hogy kinek, milyen munkáját sodorja veszélybe a Parlament előtt fekvő törvénymódosítás.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Az új kata-törvény ellen tüntetnek Budapesten Fotó: Béli Balázs/Alfahír

A tömegben több ellenzéki politikus is megjelent, köztük jobbikosok is.

Az Alfahírnek Brenner Koloman azt mondta: a rendszer és a gazdaság stabilitásának látszata megbukott, a legújabb megszorítást pedig egyik napról a másikra vetítik rá azokra a kisvállalkozókra, akik a Fidesz félfeudális világában csak megtűrt személyeknek számítanak.

Brenner Koloman Béli Balázs/Alfahír

A Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint a törvényt azonnal vissza kell vonni, mert eleve már az is elfogadhatatlan, hogy egy adótörvényt év közben 30 óra alatt módosítanak, bármilyen társadalmi konzultáció nélkül.

Brenner Koloman úgy vélte, a rabszolgatörvény elleni tüntetésekből tanulva most szándékosan arra játszottak a kormánypártok, hogy ne legyen idő a társadalmi reagálásra.

Rámutatott: miközben az Európai Unió felé tett egyik kormányzati vállalás az volt, hogy kevesebb lesz a rendkívüli jogalkotások száma, látható, hogy továbbra is ilyen módszerekhez nyúlnak.

Bencze János, a Jobbik országgyűlési képviselője lapunknak hozzátette: rengeteg megkeresést kapott olyanoktól, akiknek munkáját ellehetetleníti a céges számlázás tilalma, hiszen az ügyfeleik jelentős része vállalkozás, vagy önkormányzat volt.

A legsérülékenyebb réteg megélhetését lehetetlenítik el, olyan embereket, akiknek 50 ezer forint is számít.

A képviselő úgy látja, a katánál nem milliomosokról van szó, hanem hétköznapi, tisztességes emberek tömegéről; egy kis vendégkörrel bíró fodrászról, vagy egy kőművesről. Nekik most megszűnik a kedvezményes adózás és a könnyített adózási eljárás, de valójában még az állam sem számíthat ennyire egyszerű adóbevételre.

Bencze János Béli Balázs/Alfahír

A Fidesz csak nagyban képes gondolkodni, a milliárdosok szintjén, akiknek nem számít 50 vagy 100 ezer forint - mondta.

Kérdésünkre hozzátette: a Fidesz nem ért a valódi gazdasági működéshez, a kata összeghatárának növelését is azért lépték meg, hogy azt mondhassák, még kedveztek is az embereknek; így az „oszd meg és uralkodj” módján uszítják az embereket és adócsalóknak állítják be a vállalkozókat.

Kollégánk elmondása szerint a tömegben a "Mocskos Fidesz!" és a "Ne szavazd meg!" rigmusokat skandálják.

A több ezres tömeg nemrégiben elindult, hogy lezárja a Margit hidat.

A tüntetők már a Margit hídon, a pesti hídfő megbénult, nem jár a 4-6 villamos, autós közlekedés sem megy

Körülbelül 11 órára megérkeztek a Margit hídra a tüntetők, akik tudósítónk becslése szerint már legalább ötezren vannak.

A pesti hídfő megbénult, se autós forgalom nincsen, a 4-6 villamos se jár.

A rendőrség egyelőre nem avatkozik be az eseményekbe. A hangulat nyugodt.

A tüntetők azt követelik, hogy ne szavazzák meg a törvényt.

Fotó: Harmati András/Alfahír

Jelenleg így néz ki a Margit híd:

Fotó: Harmati András/Alfahír

Tudósítónk elmondása szerint a demonstrálók több ponton zárták le a hidat.

Fotó: Harmati András/Alfahír

Fotó: Harmati András/Alfahír

A tömeghez időközben rengeteg biciklis- és motoros ételfutár is csatlakozott. Legfőképpen Foodpanda és Wolt-os futárokat látni.

Sokan azon tanakodnak, hogy ha megszavazzák az új kata-törvényt akkor vagy elmennek külföldre, vagy feketéznek majd.

Fotó: Harmati András/Alfahír

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

a tüntetők a pesti hídfő mellett a margitszigeti lejárót is lezárták, illetve a kettő között még egy ponton állítottak blokádot.

Helyszíni tudósítónk azt mondja, csak néhány tucat autó ragadt be, mivel minden bizonnyal a rendőrök időben lezárták a budai felhajtót.

A rendőrség felszólította a tüntetőket, hogy menjenek fel a járdára

A rendőrség eddig nem lépett közbe, most azonban a Jászain a 2-es villamos végállomásnál egy autón mondják be, hogy menjenek fel az emberek a járdára. A tüntetők azonban csak fütyülnek és azt mondják, majd akkor mennek haza, ha visszavonják a törvényt.

A BKK közben hivatalosan is közölte, hogy a 4-es és a 6-os villamos a Margit híd budai hídfője és az Oktogon között nem közlekedik.

A tüntetők közben leengedték azt a pár tucat autót, ami a hídon ragadt. Több autós közülük buzdítóan dudált, amit a tömeg tapssal jutalmazott.

Z. Kárpát Dániel a Parlamentben: „atomháború egy szúnyograj ellen”

Mint ismert, a tüntetéssel párhuzamosan vita zajlik a vita az Országgyűlésben a katatörvény-módosításról.

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint a kata-törvény módosítása „atomháború egy szúnyograj ellen”, a valódi célja ugyanis nem a gazdaság fehérítése, hanem a kisvállalkozók vegzálása.

Az ellenzéki politikus úgy látja, a bújtatott foglalkoztatást egy szoftverrel meg lehetne előzni, hiszen a NAV az összes pénzügyi tranzakcióra rálát, így egy algoritmussal ki tudná szűrni a csalókat.

Z. Kárpát azt kérte a kormánytól, hogy ha nem is módosítanak a törvényjavaslaton, legalább annyit engedjenek, hogy ne szeptembertől, hanem január elsejétől vezetik be a változást, hogy a kisvállalkozóknak ne augusztus közepétől kelljen könyvelőt keresni.

Kevesebben vannak a tüntetők, már csak a Jászain tömörülnek

A helyszínen lévő kollégánk szerint a tüntetők kevesebben lettek, és már csak a Jászain tömörülnek, ahol spontán beszédeket tartanak egy hangosbemondón. Bár az egész híd le van zárva a rendőrség által, de fizikailag csak a Jászain vannak tüntetők.

Az Erzsébet hídnál is gyülekeznek az emberek, hivatalos tüntetést akarnak bejelenteni

A Telex szerint az Erzsébet hídon nagyjából harminc fő gyűlt össze délre, köztük több ételfutár és biciklis. A tüntetők két oldalról akarnák lezárni a hidat, de mivel ehhez kevesen vannak, ezért most hivatalos tüntetést akarnak bejelenteni.

A Jászain a helyzet változatlan: a rendőrségi felszólítást nem veszik komolyan a tüntetők

Kollégánk szerint a rendőrség időről időre felszólítja az embereket a Jászain, hogy jogsértő a magatartásuk, és menjenek fel a járdára, de ezt a demonstrálók nem veszik komolyan, így aztán a rendőrautó mindig visszatolat a Képviselői Irodaházhoz.

Tüntetők lassítják a forgalmat az Erzsébet hídon is, irányonként egy-egy forgalmi sávot foglalnak el

Az MTI azt írja, tüntetők lassítják a forgalmat az Erzsébet hídon is kedd kora délután. A demonstrálók a kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) módosítása ellen tiltakoznak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a tüntetők irányonként egy-egy forgalmi sávot foglalnak el.

Karácsony Gergely: Megértem a tüntetők dühét

A főpolgármester is reagált a kedd délelőtti tüntetésre, amely után a Margit hidat és az Erzsébet híd egy részét is elfoglalták a demonstrálók. Karácsony Facebook-oldalán azt írta, megérti a tüntetők dühét. Hozzátette:

"Az érthető és indokolt tiltakozás miatt Budapest közlekedése az elmúlt órákban jelentősen lelassult. Munkatársaink mindent elkövetnek azért, hogy a szabad politikai véleménynyilvánítás az elkerülhetetlennél nagyobb fennakadást ne okozzon a városban" - fogalmazott posztjában.

Félig van lezárva az Erzsébet híd, a környéken sok a rendőr

A tüntetők egy része, nagyjából 150 fő az Erzsébet híd belső sávjait zárta le, a mellettük elhaladó autók közül többen szimpátiájukat kifejezve dudálnak. Kollégánk az egyik szervezőtől úgy hallotta, a tüntetést hivatalosan 14:30-ig hosszabbították meg, utána elképzelhető, hogy a tüntetők átvonulnak a Margit hídhoz.

A félig lezárt Erzsébet híd Kárpáti Lóránt Máté/Alfahír

Kárpáti Lóránt Máté/Alfahír

A pesti hídfőnél jelentős rendőri készültséget mutatnak a parkoló csapatszállítók.

Rendőrök gyülekeznek az Erzsébet híd lezárása miatt Kárpáti Lóránt Máté/Alfahír

A tüntetők levonultak az Erzsébet hídról

A korábbi bejelentésnek és ígéretnek megfelelően a tüntetők 14:30 után levonultak az Erzsébet hídról, a tüntetés a Margit hídon folytatódik.

A fideszesek nem engedtek: megszavazták az új kata-törvényt

Több más javaslat mellett kivételes eljárásban tárgyalták a kata-törvény módosítását a Parlamentben.

Délután negyed négy óra körül az Országgyűlés kormánypárti többsége a kisvállalkozások tételes adójának módosítását