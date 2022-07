Várják a miniszter egyértelmű válaszát: láthatunk magyar honvédeket Ukrajnában?

Tervezi-e a kormány, hogy Ukrajna területére magyar honvédeket küld a következő négy hónapban? Ha igen, milyen céllal, és mennyire szolgálja ez hazánk kimaradását az orosz-ukrán háborúból? – kérdezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert Lukács László György jobbikos országgyűlési képviselő a parlament honlapján megjelent dokumentum szerint.

A kérdés vélhetően azzal állhat kapcsolatban, hogy a honvédelmi miniszter két hete utasítást adott a haderő készenlétének fokozására.

Lukács László György MTI/Bruzák Noémi

Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkor úgy fogalmazott, "korábban soha nem tapasztalt biztonsági kihívások érnek most bennünket", ezekre pedig Európa-szerte mindenki reagál. Az Egyesült Királyság a haderő mobilizációját jelentette be, Szlovákia rendkívüli állapotot rendelt el, Lengyelország fokozza a készenlétet - sorolta, hozzáfűzve: "nekünk is fel kell vérteznünk magunkat".

A miniszter "békénk megvédése érdekében" arra utasította Ruszin-Szendi Romuluszt, a Magyar Honvédség parancsnokát, hogy készüljenek fel a haderő készenlétének fokozására.

Ez azt jelenti, hogy a katonák a következő hetekben, hónapokban többet, intenzívebben, nagyobb kötelékekben fognak gyakorlatozni az ország több pontján. Felgyorsul a kiképzés, több tartalékost hívnak be.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azóta is rendre arról beszél, hogy a jelenlegi helyzetre tekintettel Magyarországnak fel kell gyorsítania a haderőfejlesztést.

"A háború soha nem lehet célunk, a megelőzésre kell koncentrálnunk" – jelentette ki hétfői tatai látogatásán, hozzátéve, hogy 44 új Leopard 2A7 harckocsi kerül Tatára, az első jármű érkezése 2023 júniusában várható; a továbbiak szállítása 2023 és 2025 között valósulhat meg. Emellett a régóta várt 24 PzH 2000 önjáró löveg első darabjai már az idén megérkeznek – jelezte.

A kormány által létrehozott honvédelmi alap lehetővé teszi, hogy a háborús infláció és a globális gazdasági nehézségek ellenére az eddiginél erőteljesebben folytatódjon a fejlesztés – mondta.

A miniszter úgy vélte, egyelőre nem látható az orosz-ukrán háború vége, az általa okozott gazdasági válság pedig begyűrűzik a mindennapjainkba. Megoldásnak azt látja, hogy meg kell erősíteni az ország biztonságát, mert „a békéhez erő kell”.

A Lukács László György által benyújtott „Tervezi-e a kormány, hogy Ukrajna területére magyar honvédeket küld a következő négy hónapban?” című írásbeli kérdésre két héten belül felelnie kell a miniszternek.

Ismert: a kormány a választási kampányban azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy azok állításaikkal szemben megszorításokat hajtanának végre, hozzányúlnának a rezsicsökkentéshez és belesodródnának az ukrán-orosz háborúba is. Azóta látható, hogy az első két vád kormányváltás nélkül is bekövetkezett, a harmadikkal kapcsolatban pedig a miniszter adhat megnyugtató válaszokat a Jobbik frakcióvezetőjének.