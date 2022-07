Nagy lehetőség: ha ezt megszavazzák, a kormánypárti képviselők végre tehetnek az áfacsökkentés érdekében

A rezsicsökkentés eltörlése óta

már az Orbán-kormány sem titkolja, hogy rendkívül súlyos gazdasági válság elé nézünk

legkésőbb ősztől (ennek előszelét már az augusztusi számláinkon is érezni fogjuk), így most már a kormánypárti országgyűlési képviselők is felvállalhatják végre a felelősségét az érdemi cselekvésnek, a válságkezelésnek.

Ehhez nyújthat segítséget a Jobbik frakcióvezetője, Lukács László György parlamenti határozati javaslata, ami tegnap óta már elérhető az Országház informatikai rendszerében.

A javaslat

"a magyar családok megélhetésének segítése érdekében egyes termékek és szolgáltatások áfamentességének megteremtéséről"

szól. S amennyiben a jobbikos javaslatot támogatni fogják a Fidesz-KDNP képviselői, akkor a határozat értelmében

"az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy teremtse meg annak jogszabályi feltételeit, hogy az általános forgalmi adó alól mentesek legyenek



a) az alapvető élelmiszerek – különösen a zsír, olaj, cukor, tej, joghurt, sajt, hús, hal, tojás, hüvelyesek, zöldségek, gyümölcsök, kenyér, rizs, tészta és gabonafélék, valamint



b) a gyermekneveléshez szükséges termékek;



valamint az Országgyűlés felszólítja a Kormányt arra is, hogy a fentieken túl teremtse meg annak jogszabályi feltételeit is, hogy az energia-veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt mentes legyen az általános forgalmi adó alól



a) a tűzifa ára;



b) a földgáz és a villamosenergia fogyasztás után fizetendő díj, továbbá a magyar családok megvédése és támogatása érdekében a nagycsaládos földgázfogyasztóknak nyújtott kedvezményt terjessze ki a háromnál kevesebb gyermeket nevelő családokra is."

Lukács László György a javaslatát többek között azzal indokolta, hogy csak az elmúlt egy évben a tészta, a tojás, a paradicsom, a kávé több mint 50 százalékkal, a liszt 25 százalékkal lett drágább, de a zsemle és a kifli ára is másfélszeresére nőtt.

Mint írta,

"a magyarok jelentős hányada most már kénytelen alapvető élelmiszerekről is lemondani, mert egész egyszerűen ilyen árak és ilyen bérek, nyugdíjak mellett nem futja rá. A magyarok harmada ma már ott tart, hogy kénytelen a tejen és a kenyéren is spórolni. Ebben a helyzetben a megszorítás netovábbja 27 százalékos áfával terhelni az alapvető élelmiszereket. Az áremelkedés megfékezése érdekében azt javasoljuk, hogy a kormány a válságra való tekintettel engedje el az alapvető élelmiszerek áfáját. Eközben egész Európában hazánkban terheli a legnagyobb adókulcs a gyermeknevelési cikkeket, a fenti negatív tényezők pedig havi szinten többet vesznek ki a családok zsebéből, mint amennyit a családi pótlék és a családi adókedvezmény otthagy."

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az energiaárak emelkedésével az azokat terhelő adók mennyisége is emelkedni fog. Ha kétháromszorosára emelkedik a rezsiköltség, akkor ennyivel növekszik az állami bevétel is.

A Jobbik éppen ezért javasolta, hogy az energia-veszélyhelyzet alatt a rezsit terhelő áfát is engedje el a kormány,

hogy legalább ez az összeg maradjon a családoknál, segítve ezzel a megélhetésüket, és a nagycsaládosokra vonatkozó kedvezményt a kormány terjessze ki minden gyermeket nevelő családra.

Amennyiben a Parlament a Fidesz-KDNP képviselőinek szavazatával elfogadja a határozati javaslatot, úgy az Orbán-kormánynak is lépnie kell a válságkezelés érdekében, és az eddigi gazdasági politikájuk költségeit nem terhelhetik tovább a magyar családokra.