A teherfuvarozók is olyan kedvezményt szeretnének mint a taxisok

A kormány indokát várják a fuvarozók azzal kapcsolatban, hogy ők miért nem részesülhetnek a taxisokéhoz hasonló üzemanyagár-kedvezményben. A szállítók ugyanis felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy - csakúgy mint a taxisoknál - az ő mindennapi munkájukhoz is a gázolaj az egyetlen és elengedhetetlen energiaforrás. A Napi.hu-nak nyilatkozó két legmaghatározóbb szakmai szervezet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) felidézte, a kormány azzal indokolta a a taxisok kedvezményét, hogy "más vállalkozóknak egy tétel, akár egy fontos tétel az, hogy mennyi az üzemanyagár, de nem ez az, amin a vállalkozás alapszik".

A NiT Hungary és az MKFE most levélben fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, amelyben jelezték, hogy a közúti fuvarozásban is meghatározó vállalkozói költségelem az aktuális üzemanyagár.

A gázolaj a mintegy 15 ezer hazai közúti árufuvarozó és autóbuszos személyszállító magánvállalkozás számára is az egyetlen, és elengedhetetlen energiaforrás. A piaci áron tankoló fuvarozók mindennapos küzdelmet folytatnak azért, hogy a drasztikusan megemelkedő működtetési költségeiket a fuvardíjaikban érvényesíteni tudják a megbízói oldal felé, hozzátéve, a gázolajár ugrásszerű emelkedése értelemszerűen beépül a szállított termék árába is, így gyártói és fogyasztói, lakossági oldalon is negatív hatásként jelenik meg

- írta levelében (NiT Hungary és a MKFE.