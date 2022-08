Balassa Péter: Vonják ki a forgalomból az ötforintosokat!

Mint kedden megírtuk, Matolcsy György válaszolt a jobbikos Balassa Péter írásbeli kérdéseire, és közölte, hogy nem vonják ki forgalomból az ötforintos érméket. Pedig azt még a jegybankelnök is elismerte, hogy a jelenlegi fémárak mellett most tényleg többet ér egy 5 forintos érme 5 forintnál, de aztán igyekezett megmagyarázni, miért is nem érné meg kivonni a forgalomból ezeket.