Nemzetgazdaságilag kiemelt lett Orbán Viktor 3000 milliárdos kínai csodafegyvere

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a CATL kínai akkugyártó debreceni akkumulátorgyárának kialakítását – hivatkozik a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletre a hvg.hu.

Ahogy az ismert, a Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) egy 100 gigawattóra (GWh) kapacitású akkumulátorgyár építésébe fektet be Debrecenben; ez lesz a cég második európai akkumulátorgyára a németországi üzem után.

A projekt a Déli Ipari Parkban valósul meg, mintegy 3 ezer milliárd forint értékben, de az infrastruktúra-fejlesztésbe a kormány is jelentős összeget invesztál: ez öt éven keresztül közel 88 milliárd forintot jelent, és már idén 6,8 milliárd forintot fordítanának erre a célra.

Nem mindig Kína keres

Kína óriási akkumulátorgyártó-kapacitásokat épített ki magának, de a technológiasemlegesség jegyében nem mondott le a belsőégésű motoros autók gyártásáról sem, néhány év múlva sok olyan kínai modellel találkozhatunk majd, amely jó, egyszerű, és viszonylag olcsó. A megfizethetőbb belsőégésű autók szegmenséből az európai gyártók kezdenek kivonulni, az űrt a kínaiak tölthetik be. Magyarország a kínai autóipari cégek jelentős bázisa lehet, ami első hallásra jól hangzik, azonban a közös európai érdek nem feltétlenül a kínai gyártók piacszerzése lenne - reagált a beruházásra a minap Ember Zoltán Levente.

Az Iránytű Intézet elemzője az Alfahírnek hangsúlyozta, "Kína mindenkivel üzletel, és Kínával is mindenki üzletelni akar. Azonban keleti nyitás szlogenje nemcsak a kereskedelem volumenének növeléséről szólt, hanem politikai vetülete is van; a 2010 utáni Orbán-kormányok azt üzenték: vannak alternatív partnereink is, ha a „Nyugat” nem áll szóba velünk".

Hozzátette azt is, hogy sokszor nem is a kínaiak kerestek meg bennünket amikor itteni befektetésekről volt szó, és ez igaz a Fudan Egyetemre, illetve a Budapest-Belgrád projektre is.