Eltűnt a rendőrség körözési toplistájáról a 19 éves "Nancy" feltételezett kínai gyilkosa

Több mint hét évvel ezelőtt, 2015. május 2-án meggyilkoltak egy mindössze 19 éves prostituáltat Budapest belvárosában, Nancy holttestét a lány Akácfa utcai lakásában találták meg. De nem önmagában a gyilkosság ténye kavarta fel a kedélyeket, hanem mert híre ment,

Nancy kuncsaftjai között ismert országos politikusok is lehettek .

Sőt, a korabeli tudósítások szerint volt egy másik, bérelt ingatlana is, ahol az exkluzívabb ügyfeleit fogadta. Állítólag ott fogadta az ismert, a médiában „a hűséges férj és jó családapa” képében tetszelgő politikus partnerét is. Egy vele bonyolított pásztoróráról készült felvételt Nancy – a sajtónak nyilatkozó egyik barátnője szerint – az iPhone 6-osáról feltöltötte az Apple felhőjébe.

Az elméleteket erősítette, hogy a szőke lány gyilkosa magával vitte áldozata telefonját is.

Amúgy végül hivatalosan egyetlen egy politikust sem hoztak összefüggésbe Nancyvel.

A rendőrök még május végén meggyanúsították a hazánkban szakácsként dolgozó Yao Gaopeng nevű akkor 32 éves kínai férfit, akit Nancy híváslistája alapján azonosították be. Ez alapján ő volt az utolsó kuncsaftja a lánynak (a lány anyja közölte a nyilvánossággal, hogy Nancy a kínai férfiakra specializálódott). A Blikk megtudta azt is, hogy Yao nem egyszeri vendég volt a prostituáltnál, többször megfordult már nála, sőt telefonon is többször beszéltek, kapcsolatuk tehát már régebben is tarthatott.

Nancy Facebook

Az is kiderült, hogy a gyilkos még véres tenyérnyomot is hagyott a helyszínen.

Mindenesetre, mire kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot, Yao Gaopeng Kínába szökött, és feladta magát még június 2-án. Vallomása szerint hamutartóval fejbe verte, vezetékkel fojtogatta, végül pedig egy késsel többször megszúrta magyar áldozatát, aki 15 perc alatt elvérzett.

Yao Gaopenget távollétében 18 évre elítélték hazánkban 2016 novemberében, azonban a kínaiak nem adták őt ki, arról sincs információ, hogy egyáltalán bármilyen börtönbüntetést foganatosítottak volna vele szemben.

Talán a tényleges felelősségre vonás elmaradása is okozhatta, hogy a Nancy-gyilkosság körüli pletykák nem enyhültek, sőt. Sokan már a kínait egyenesen egy bérgyilkosnak is tartották.

Nem meglepő, hogy eddig szerepelt is a police.hu-n rendszeresen frissített körözési toplistáján Nancy kínai gyilkosa, azonban most eltűnt a portréja, de még az ellene kiadott nemzetközi elfogatóparancs is.

Yao Gaopeng police.hu

Furcsa

Kérdeztük erről az Országos Rendőr-Főkapitányságot is, ugyanis nem találtunk semmilyen információt Yao Gaopeng elfogásáról, hazaszállításáról, esetleges további sorsáról. Arról sem tudni, hogy a Nancy-gyilkosság ügyében esetleg új fejlemények láttak volna napvilágot, ami felmentette volna a kínaival szembeni vádakat. Amint válaszol az ORFK, tájékoztatjuk olvasóinkat.