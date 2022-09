Von der Leyen a korrupcióról: Meg fogjuk védeni az unió költségvetését

Az Európai Bizottság kötelessége és legnemesebb szerepe a jogállamiság védelme, az unió költségvetését pedig meg fogja védeni a jogállamisághoz kötődő úgynevezett feltételességi mechanizmuson keresztül - jelentette ki a Bizottság elnöke Strasbourgban, az unió helyzetét értékelő éves beszédében szerdán.

Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén azt mondta: biztosíthatja a jelenlévőket afelől, hogy az uniós bizottság továbbra is ragaszkodni fog a bírói függetlenséghez. Szavai szerint az EU továbbá a korrupció visszaszorítására összpontosít.

"Ha hitelesek akarunk lenni akkor, amikor arra kérjük a tagjelölt országokat, hogy erősítsék meg demokráciájukat, akkor fel kell számolnunk a korrupciót az unión belül is"

- fogalmazott az uniós bizottság elnöke, majd hozzátette: jövőre a testület intézkedéseket fog előterjeszteni az uniós korrupcióellenes jogszabályi keret frissítésére.

Von der Leyen olyan Európát akar, amely méltósággal és tisztelettel kezeli a migrációt

Az EB elnöke olyan Európát szeretne, amely méltósággal és tisztelettel kezeli a migrációt. Az EU külső határainak hatékony ellenőrzésére van szükség az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása mellett - tette hozzá von der Leyen.

"Olyan Európát akarok, ahol minden tagállam felelősséget vállal a mindannyiunkat érintő kihívásokért. Olyan Európát akarok, amely minden tagállammal szemben szolidáris" - fogalmazott.

Az Európai Unió új migrációs paktumának megvalósításához már csak politikai akaratra van szükség - mondta az uniós bizottság elnöke, hozzátéve: a migráció tekintetében tisztességes és gyors eljárásokra, válságbiztos és gyorsan alkalmazható rendszerre, valamint a szolidaritást biztosító, állandó és jogilag kötelező erejű mechanizmusokra van szükség.

Az EU hidrogénbankot hoz létre 3 milliárd euró értékben

Ursula von der Leyen arról is beszélt, hogy az EU hidrogénbankot hoz létre 3 milliárd euró értékű beruházással az európai hidrogénpiac megteremtésére és a hidrogénellátást szavatolására - jelentette be az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az unió helyzetét értékelő éves beszédében szerdán.

A strasbourgi plenáris ülésen azt is elmondta, a fogyasztóknak érezniük kell a megújuló energiák olcsóbb árát, azért az EU kezdeményezni fogja a villamosenergia-piac mélyreható reformját is. Az EU Ukrajna számára is biztosítani szeretné az unió egységes piacához való zökkenőmentes hozzáférést - közölte.

Az EU rendkívüli adó kivetését javasolja az energiacégekre

Beszédében arra is kitért, hogy az unió intézkedéseket javasol az alacsony költségű villamosenergia-termelők extraprofitjának megadóztatására, az ebből származó bevétel akár 140 milliárd eurót hozhatna az uniós államoknak.

Ursula von der Leyen szerint nem helyes most rendkívüli bevételeket beszedni a háborúra hivatkozva a fogyasztók kárára. A nyereséget meg kell osztani, és azokhoz kell eljuttatni, akiknek arra a legnagyobb szükségük van - mondta. Közölte továbbá: az uniós tárgyalók asztalán szerepel az energiaárak felső határának meghatározása is.

Megmaradnak az uniós szankciók

Az Európai Unió szankciói érvényben maradnak, az EU továbbra is határozottan fel fog lépni Oroszországgal szemben, "ebből nem engedünk" - jelentette ki az EB elnöke Strasbourgban.

Von der Leyen elmondása szerint az uniós szankciók következtében az orosz pénzügyi rendszer az életéért küzd, az orosz ipar térdre esett. A Kreml hozta ilyen helyzetbe Oroszországot - húzta alá.

Ukrajna újjáépítéséhez viszont rendkívül sok pénzre lesz szükség. Az EU százmillió euróval fogja támogatni az ukrán oktatás újraindítását. Az EU szolidaritása Ukrajnával megingathatatlan - húzta alá az Európai Bizottság elnöke.