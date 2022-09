Gyöngyösi Márton Kovács Béla ítéletéről: "Ennyit ért a Fidesznek a nemzet biztonsága"

A Kovács Béla elleni mai jogerős ítélet fényében az a tény, hogy annak idején a Jobbikba beépülhetett, és a párt listáján európai parlamenti képviselői helyet szerezhetett, aligha vet jó fényt a Jobbikra és akkori vezetőire - írja friss Facebook posztjában Gyöngyösi Márton, az ellenzéki párt elnöke arra a keddi hírre reagálva, hogy a harmadfokon eljáró Kúria öt év letöltendő fegyházbüntetéssel sújtotta Kovács Béla volt jobbikos EP-képviselőt kémkedés és egyéb bűncselekmények miatt.

A Jobbik európai parlamenti képviselője ugyanakkor néhány igen fontos kérdést is pedzeget bejegyzésében annál, "mint hogy egy hirtelen népszerűségre szert tevő, huszonévesekből álló csapatból valakik akkor balekot tudtak csinálni".

- fogalmazott.

Gyöngyösi azt is érdekesnek tartja, hogy "ha már évekig nem tettek semmit, sőt, hagyták, hogy Kovács Béla nemzetbiztonsági védelem alatt álló politikusok bizalmába férkőzhessen, akkor miért nem kapták végül el az egész orosz hálózatot? Miért nem érték tetten Kovács Bélát és orosz tartótisztjét? Miért nem foglalták le a náluk lévő anyagokat?"

"Miért egy politikai ügyet kreáltak az egészből 2014-ben ahelyett, hogy szakmai, rendvédelmi és nemzetbiztonsági ügyként kezelték volna? Moszkva csúnyán nézett volna, ha lebuktatják a kémeit, így inkább futni hagyták őket? Fontosabb volt a Fidesz kampánya, mint az Európát destabilizáló hálózat leleplezése?"

- tette fel a kérdést.

A Jobbik elnöke úgy véli, az biztos, hogy mivel a Fidesz még azelőtt akarta Kovács Béla botrányát saját céljaira használni, hogy a kémhálózatot a hatóság lekapcsolta volna, sosem fogjuk pontosan megtudni, hogy Kovács Béla mit is csinált pontosan, és kinek. "Ennyit ért a Fidesznek a nemzet biztonsága" - tette hozzá.

Kiemelte, az, hogy az ítéletet csak ennyi évvel később szabták ki, nem véletlen szerinte, ugyanis az időzítés politikailag ismét tökéletes.

"Az orosz kormányt egyre látványosabban kiszolgáló Fidesz most másra terelheti a figyelmet. Lehet, hogy még az EU-tól és a NATO-tól is kapnak egy buksisimit, a büntetést meg senki sem fogja leülni, mert Kovács Béla (és tartótisztjei is) rég hetedhét határon túl járnak. Nem lesz ez így sok, Viktor?"