A jegybank kamatot emelt, egyből erősödött is a forint

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa pénteken 8 óra 45 perctől 950 bázisponttal 25 százalékra emelte a kamatfolyosó felső szélét, az egynapos fedezett hitel kamatát, az eddigi 15,5 százalékról. Az 1 hetes fedezett hiteleszközét pedig felfüggesztette a jegybank - közölte a monetáris tanács pénteken.

A monetáris tanács hangsúlyozta: a fennálló kihívások célzott és átmeneti eszközök alkalmazását indokolják. A jelenlegi turbulens pénzpiaci környezetben az árstabilitás elsődleges célja mellett az MNB kiemelt feladata a piaci stabilitás biztosítása és ennek érdekében az eszköztár minden elemével készen áll beavatkozni.

A monetáris tanács azt is bejelentette, a jegybank vállalja, hogy a következő hónapokban közvetlenül biztosítja az energiaimport fedezése érdekében felmerülő jelentősebb devizalikviditási igényt. Mivel a folyó fizetési mérleg energiaegyenlegen kívüli tételei összességében már pozitívak, így az intézkedés érdemben módosítja a devizapiac kereslet-kínálati viszonyait - hangsúlyozta a tanács közleménye.

Az MNB folyamatosan értékeli a gazdasági és pénzügyi piaci fejleményeket, és ezeket az eszközöket addig alkalmazza, amíg a piaci stabilitás fenntartása indokolja - írta a közleményében a jegybank monetáris tanácsa.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke online háttérbeszélgetésen pénteken Washingtonból jelentkezett be a bejelentés kapcsán. A pénzpiaci stabilizáció érdekében több intézkedést vezetett be az MNB, emellett arról is döntöttek, hogy az év végéig közvetlenül a jegybank biztosítja az energiaszámla fizetéséhez szükséges devizaigényt. Hangsúlyozta, mivel a folyó fizetési mérleg energiaegyenlegen kívüli tételei összességében már pozitívak, így az intézkedés érdemben módosítja a devizapiac kereslet-kínálati viszonyait.

A Magyar Nemzeti Bank bejelentéseire erőteljesen felgyorsult a forint csütörtök este tartó drágulása a főbb devizákkal szemben pénteken délelőtt.

Negyed 11 órakor az euró 416,98 forintra esett a reggel 6 órakor jegyzett 428,81 forintról. A frank 438,60 forintról 427,06 forintra gyengült, a dollár jegyzése pedig 438,39 forintról 427,05 forintra süllyedt.

