Alaptörvényt is módosítana a kormány az állami vagyon egyszerűbb értékesítése érdekében

A kormány ezúttal is mellőzte a bővebb tájékoztatást arról, hogy a permanens szabadságharc miatt már lassan a családi ezüstöt is kénytelen eladni. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ugyanis csak kedd este nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely

úgy módosítja az állami vagyonról szóló törvényt, hogy adott esetben versenyeztetés nélkül (kótya-vetye) értékesítsenek ingó és ingatlan állami vagyonelemeket.

Mindezt a „kritikus gazdasági helyzetre” hivatkozva... Hivatalosan pedig a javaslat címe: Az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosítása.

Ami viszont a „gránitszilárdságú alaptörvényt” illeti, azt szintén módosítani kell, mert a törvényjavaslat sarkalatosnak minősül ezért elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Ennek vélhetően semmi akadálya nem lesz így a jogszabály elfogadása után az állami vagyon hasznosításánál a 444 összegzése szerint már nem kell versenyeztetni, ha :

- ha a határozott időre kötendő szerződés tartama az egy évet nem haladja meg;

- ha az ingatlan hasznosítása az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog – így különösen bányászati jog – gyakorlásához szükséges, vagy azt segíti elő;

- ingóságok hasznosítása esetén, ha azok együttes forgalmi értéke a bruttó 25 millió forintot nem haladja meg;

- ha a hasznosítással érintett terület nagysága az 50 négyzetmétert nem haladja meg.

Egy másik módosítással a kormány „olyan védett természeti területeken fekvő állami tulajdonú ingatlanok értékesíthetőségének lehetőségét teremti meg, amelyek értékesítési potenciállal rendelkeznek”.

A vevőnek csak annyit kell vállalnia, hogy a védett természeti terület fenntartásáról, hasznosításáról évente beszámolót készít a természetvédelmi kezelésért felelős szervnek.

A kisajátítás után visszamaradt, korlátozottan hasznosítható, kivezetésre szánt állami vagyonnak minősített ingatlanoknál bővítenék az ingyenes vagyonjuttatásra jogosultak körét az adott településen már ingatlan tulajdonnal rendelkező személyekkel.

A javaslat része még, hogy az örökös és végintézkedés nélkül elhunyt személyek hagyatékát képező ingatlanok - a termőföldek kivételével - és az ahhoz tartozó ingóságokat az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat örökölné.

Lényeges eleme a javaslatnak, hogy az önkormányzatoktól átvett fekvőbeteg-szakellátó intézmények esetében Országos Kórházi Főigazgatóság helyett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Nagy Márton miniszter szerint a törvényjavaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlói pozíciójának megerősítésével egységes, centralizált tulajdonosi joggyakorlási rendszert hoz létre az ingatlanok tekintetében.