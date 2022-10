Mit tesz a hajaddal a szmog? (x)

A városi életmód és ennek negatív velejárói, nem tesznek jót a hajunknak sem. Az épített környezetben gyakran alakul ki szmog, aminek következtében több káros anyaggal találkozhatunk, érintkezhetünk. A hajunk ennek maximálisan ki van téve, hiszen még télen sem mindig viselünk sapkát. A szmog miatt hajunk veszíthet szépségéből, ha nem ápoljuk megfelelően.

Óvd meg a hajad a káros hatásoktól

A szmog az egyik legjelentősebb légszennyező anyag a világon, amely akkor keletkezik, amikor a fosszilis tüzelőanyagok a napfénnyel érintkezve elégnek. A szmogban apró koromrészecskék mozognak a levegőben, illetve itt vannak még a szálló por és a kipufogógázokból származó szennyeződések is, melyek mind ártanak a haj állapotának. Mivel ezek a részecskék 2,5 PM méretűek, könnyen megtapadnak a hajszálakban, és behatolnak a fejbőrbe és a hajhagymákba.

Fontos tudni hogyan védekezhetünk ez ellen a jelenség ellen. Ahogyan a fényvédelem fontosságával mindenki tisztában van, úgy a szmog elleni védekezés ugyanúgy a mindennapjaink részévé kellene, hogy váljon.

Milyen tüneteket idézhet elő a szmog a hajon?

Kétféleképpen érintkezhetnek a szennyező anyagok a hajszálakkal: lerakódnak vagy bejutnak a hajszerkezetbe. Az első, a lerakodás jellemzőbb, matt hatásúvá teszi a hajat, megfosztja eredeti fényétől. A második eset is bármikor előfordulhat, amikor ezek az anyagok bejutnak a rostokba, ezáltal pedig negatívan befolyásolják a haj rugalmasságát, ami miatt a haj veszíthet erejéből. Sőt hallani arról is, hogy bizonyos esetekben hajhullást is okozhat, ha túlságosan ki vagyunk téve a szmognak.

Mit tehetsz a hajad érdekében?

Az alap tennivalók a megfelelő hidratálás és a megfelelő tisztítás. A hajat hidratálni kell, mivel a légszennyezés, például a korom elnyeli a haj nedvességét, így az a szokásosnál gyorsabban kiszáradhat. Fontos továbbá a megfelelő tisztítás, hogy megfelelően eltávolítsuk a hajon megtapadt szmogból származó részecskéket.

Ez persze nem jelenti azt, hogy aki városban él, az naponta mosson hajat. De nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen gyakran van szükségünk hajmosásra, és hogy ehhez a gyakorisághoz megtaláljuk a legmegfelelőbb sampont, ami elég kíméletes a hajszerkezethez, de elegendő tisztító erővel is bír, hogy eltávolítsa ezeket a szennyeződéseket.

Még hatékonyabban védelem a hajnak a szmoggal szemben

Aki olyan professzionális hajápoló termékek mellett dönt, mint például az Alfaparf Milano Semi di Lino termékcsaládja, az bizony egy plusz fegyverhez jut a szmoggal szemben. URBAN DEFENCE PRO, ez a neve annak a Semi di Lino termékekben megtalálható összetevőnek, amelyet a városban tapasztalható hatások ellen alkottak meg. Ez az összetevő pajzsot képez a hajszálon, így óvja meg a hajat a káros hatásoktól. E filmréteg képes megőrizni a haj fényességét és eredeti színét, valamint sokkal lágyabbá teszi azt, így hosszú távon a hajunk erősebb marad.

Láthatjuk, hogy az olyan professzionális márkáknak köszönhetően, mint amilyen az Alfaparf Milano, ma már módunkban áll olyan termékeket használni, amelyekkel csökkenthetjük a szennyezett légkör káros hatásait. Még egy ok, amely arra bizdít minket, hogy ilyen besorolású termékeket válasszunk.