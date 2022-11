Elmarad jövőre a VOLT Fesztivál

Elmarad 2023-ban a soproni VOLT Fesztivál, szervezők pedig a Facebookon is megosztott közleményükben a döntést a bizonytalan gazdasági környezettel indokolták.

Kádár Tamás, a Sziget, a Balaton Sound és a Telekom VOLT nagyfesztiválokat rendező Sziget Szervezőiroda cégvezetője a közleményben hangsúlyozta, hogy számukra a Telekom VOLT Fesztivál igazi "love brand", a hazai fesztiválpiac jelentős rendezvénye. Hozzátette,

"nekünk is szívügyünk, azonban már az idei soproni fesztivál is csak jelentős költségmegszorításokkal tudott létrejönni, a bizonytalan gazdasági helyzetben pedig jelenleg nincs lehetőségünk a VOLT-ot olyan színvonalon megszervezni, ahogy azt a közönség korábban megszokta".

A szervezők a közleményben kiemelték, bíznak abban, hogy a gazdasági környezet javulásával újra megtölthetik a soproni Lővéreket.

Az MTI-hez is eljuttatott közleményben idézik Farkas Cipriánt, Sopron város polgármesterét, aki közölte, hogy tudomásul veszik a szervezők döntését. Hangsúlyozta, hogy Sopron városa mindig is szeretettel és támogatóan fogadta be a rendezvényt, és bíznak abban, hogy a nehezebb időszak elmúltával ismét otthont adhatnak ennek a nagymúltú, és sokak által várt fesztiválnak - áll a közleményben.

Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és kommunikációs igazgatója a dokumentumban úgy fogalmazott, hogy több mint tíz éve főszponzorai a fesztiválnak, és nehéz elképzelni a következő nyarat Telekom VOLT Fesztivál nélkül, de megértik a szervezők döntését. Hozzátette, a következő hónapokban azon dolgoznak majd, hogy valahogyan betöltsék azt az űrt, amit ebben az időszakban az elmaradó fesztivál okoz - áll a közleményben.