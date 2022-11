A Karmelita kolostor előtt kért kormányzati segítséget a Dunaferrnek a dunaújvárosi városvezetés

Azok az emberek akik a Dunaferrben dolgoznak, 4500-an, illetve azok a cégek, amelyek ráépülnek a gyárra, már 10 ezer emberről beszélünk, most segítséget kérnek!

Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere ma reggel a kormányüléssel egy időben tartott rendkívüli sajtótájékoztató a Karmelita kolostor épülete előtt.

A polgármester elmondta, önkormányzati szintén már többször is segítettek az érintetteken miközben tisztában vannak a Vasmű problémáival, amit a rendezetlen tulajdonosi háttér mellett a mostani válságos időszak is tovább nehezít. Azonban jelezte, ezeket a gondokat már meg lehetett volna odlai kormányzati szinten is. Pintér Tamás felidézte, hogy Orbán Viktor és Palkovics László korábban segítséget ígért, de végül nem tárgyaltak a Dunaferr jövőjéről.

Ugyanakkor a választási kampányban azt ígérte a győztes fideszes jelölt, hogy támogatja a Dunai Vasmű működését.

Sajnos ezek az ígéretek Orbán Viktortól, Palkovics László volt minisztertől és Mészáros Lajos képviselőtől nem váltak valóra. A helyzet bizonytalan és most azért jöttünk ide, hogy petíciót adjunk át a kormány tagjai számára, tárgyaljanak a Dunaferről, mert egy olyan fordulópont érkezett el a Vasmű helyzetében, ha nem kerül megoldásra, Dunaújváros és környékén szociális katasztrófa fog beindulni.

A jobbikos városvezető hangsúlyozta, mindenképpen a megoldás pártján vannak amellett, hogy vannak politikai nézetkülönbségek, de úgy véli, a Vasmű megmentése, nem lehet pártpolitikai érdek. Pintér Tamás cáfolta azt a kormányzati álláspontot, hogy a Dunaferrt is érintené az Oroszországra kivetett szankció.

Az a szankciós csomag, amit maga Orbán Viktor is megszavazott, nem vonatkozik a Vasműre. Szeretnénk tehát a kormány segítségét kérni! Személyesen jöttünk ide 10 ezer ember nevében. Arra kérjük miniszterelnök urat, hogy üljön le velünk a tárgyalni a következő kormányülésen, hiszen a Vasmű dolgozói is ezt várják el a megválasztott politikai szereplőktől.

Mezei Zsolt alpolgármester azzal kezdte, hogy 25 évet dolgozott a Dunaferrnél, a rokonai, barátai is ott dolgoztak, most viszont bizonytalanná vált minden.

Nem tudjuk, hogy lesz-e karácsonyi ebéd az asztalon, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a Dunaferr sorsa. Egy biztos, nekünk a Dunaferr nem pusztán egy gyár. Nekünk a Dunaferr az életünk!

Az alpolgármester a munkások nevében kért kormányzati segítséget. Szabó Zsolt Dunaújváros másik alpolgármestere pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a válság nyomán Európában a kormányok az érintett ágazatokat segítik.

Az Orbán kormányt csak egyetlen dolog érdekli, hogyan tudna a válságból a legtöbbet profitálni. Ennek az igazságtalan és önző politikának az egyik legnagyobb vesztese lehet a Dunaferr, és minden dunaújvárosi polgár.

Szabó Zsolt közölte, Mészáros Lajos, a térség fideszes képviselője választási ígéretével ellentétben nem segített a Dunaferr helyzetén, ugyanakkor az önkormányzat 2 milliárd forintos mentőcsomaggal támogatta a Dunai Vasmű működését, ami a gyakorlatban az iparűzési adó átütemezését jelentette.