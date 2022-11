Italt mit hozhatok? (x)

Ha beülsz egy étterembe, kapásból ezzel nyit a pincér, te pedig gondolkodás nélkül rá tudod vágni a választ.

Mégis, ha ételt rendelsz, hányszor esel abba a hibába, hogy italt nem kérsz magadnak? Ugye számtalanszor megesett már, hogy megérkezett a rendelésed, elkezdtél bőszen falatozni, majd a második, harmadik szelet pizza után egyszer csak azt érezted, hogy ha most nem iszol valamit, menten megfulladsz.

Jóllehet minden rendelésnél nem állhatunk ott melletted, egy tippet mégiscsak adunk. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mi az, olvass tovább!

Telefonszám mellé + ital!

Ha Szegeden pizzára vágysz, akkor mentsd el a Pizzafutár Szeged telefonszámát, és írd oda mellé, hogy ital! Így garantáltan nem fogsz megfeledkezni arról, hogy amikor ételt rendelsz, akkor italt is kérj mellé!

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a megfelelő folyadékfogyasztás mennyire fontos több szempontból is. Az elfogyasztott ital mennyiségét még vita övezi, sokféle nézet van, de általános érvényű, hogy óránként fogyassz egy kis mennyiséget, és akkor biztosan meglesz a szükséges folyadékbevitel.

Egyrészt a testünk nagy része víz, amelyet időről időre pótolni kell, másrészt ha eleget iszol, kevesebbet fogsz enni, így csökken az elhízás veszélye is. Sőt, az sem elhanyagolható szempont télvíz idején, hogy ha hagyod kiszáradni a nyálkahártyádat, hajlamosabb leszel elkapni a vírusokat is.

Ha még ez sem győzött meg arról, hogy miért érdemes étkezés előtt, közben és után kortyolgatni, akkor gondolj az ízére!

Víz, víz, víz! Víz?

Természetesen távol álljon tőlünk, hogy elvitassuk a víz jótékony hatásait, és kétségtelenül igaz, hogy a víz kell legyen a legfőbb folyadékpótlási forma. Azonban néhanapján “vétkezhetsz”, és a főétkezés mellé nyugodtan elkortyolhatsz egy-egy üdítőt, alkoholmentes sört, sőt olykor egy korsó sör vagy pohár bor is belefér.

Szerencsére a Pizzafutár Szeged kínálatában bőséges választék akad italok területén is, így ha a szénsavas italok a gyengéid, azt is megtalálod a listában!

Kajakóma alert!

Finom volt az étel, ittál is eleget, végeztél az étkezéssel, boldog és elégedett vagy, aztán bumm, beüt a kajakóma! Alig bírod nyitva tartani a szemed, nemhogy még a munkára koncentrálj!

Ha okos vagy és előrelátó, akkor gondolsz erre is, és már az étellel, itallal együtt rendelsz magadnak akár kávét, akár energiaitalt, kinek melyik ízlik leginkább. Nem mindig van lehetőség kávét főzni, ahogy ételt sem tudsz mindig készíteni magadnak, így nem árt felkészülni! Ezzel méltóképpen lezárod az étkezést, kicsit fel is ébredsz, és folytathatod a napodat akár munkával, akár valamilyen hobbiddal!

Ugye látod te is most már, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy ne csupán egy pizzát vagy egy főételt rendelj? Bízunk abban, hogy mostantól üdítő és némi koffein is kerül majd a rendelési listádra, hidd el, a szervezeted hálás lesz érte!