Orbán Viktor szerint a V4-eknek továbbra is van jövője

Konkrét és nehéz témák kötik össze a visegrádi országokat, és az ezekben a témákban felmerülő kérdésekre együtt könnyebben adnak választ, mint külön, ezért a visegrádi négyeknek (V4) továbbra is van jövője

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a szlovákiai Kassán, ahol Petr Fiala cseh, Eduard Heger szlovák és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel találkozott.

Orbán Viktor a visegrádi országok miniszterelnöki csúcstalálkozó sajtótájékoztatóján közös kihívásoknak nevezte az illegális migrációt, az energiaválságot, a gazdasági recesszió megakadályozását és a külső schengeni határok védelmét.

Kitért az MTI szerint arra is, hogy Magyarország támogatja Finnország és Svédország NATO-tagságát és a következő év első ülésén ezt a parlament is napirendre fogja tűzni. "A svédek és a finnek Magyarország miatt egyetlen percet sem vesztettek el eddig", és nem is fognak, Magyarország biztosan meg fogja adni a csatlakozásukhoz szükséges támogatást - ígérte a kormányfő.

Orbán Viktor magyar (b4), Petr Fiala cseh (b3), Eduard Heger szlovák (j3) és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő (j4) a visegrádi országok (V4) miniszterelnökeinek kassai csúcstalálkozóján 2022. november 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor szerint minden akadály elhárult a megállapodás elől a Bizottsággal

A miniszterelnök arról is szólt, hogy minden akadály elhárult az Európai Bizottság és Magyarország között, amely a megállapodást eddig hátráltatta.

Mint kifejtette: 17 pontból álló csomagról egyeztek meg a Bizottsággal, "ők megmondták, hogy mit akarnak", aztán "ezeket konkretizáltuk, és ezeket végrehajtottuk".

A kormányfő közölte, most azt várják, hogy a november 30-án esedékes bizottsági ülésen döntsön a testület.

"Mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk, és amiben megegyeztünk"

- hangoztatta Orbán, megjegyezve, azóta már van tizennyolcadik igény is, de arról is megegyeztek, hogy azt ugyancsak teljesítik, viszont annak a határideje márciusban lesz.

Orbán Viktor magyar, Petr Fiala cseh, Eduard Heger szlovák és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő (b-j) a visegrádi országok miniszterelnökeinek kassai csúcstalálkozóján tartott közös sajtótájékoztatón 2022. november 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Támogatjuk Ukrajnát, de azt nem, hogy az EU eladósítsa magát

A kormányfő szavai szerint Magyarország támogatja Ukrajnát pénzügyileg, erre a pénzt már el is különítette, de azt nem támogatja, hogy az Európai Unió eladósítsa magát.

Orbán Viktor kiemelte: az ukránok pénzügyi támogatását illetően Magyarország időben jelezte az álláspontját az Európai Bizottságnak, "előre szóltunk, hogy mi támogatjuk Ukrajna pénzügyi megsegítését", ez helyes és szükséges. Azt is jelezték, hogy Magyarország az ebből ráeső pénzügyi terhet vállalja - tette hozzá.

Aláhúzta: 18 milliárd euróról van szó, az ebből Magyarországra eső részt a kormány már elkülönítette a költségvetésben, és ezt a pénzt oda fogják adni az ukránoknak. Az erről szóló tárgyalásra pedig már felhatalmazták a külügyminisztert - közölte.

"De mi nem fogunk támogatni semmilyen olyan megoldást, amely az Európai Uniót az adósságközösség irányába viszi tovább"

- jelentette ki Orbán.

Tehát "mi vállaljuk a ránk eső terhet, de nem az unión keresztül akarjuk ezt lebonyolítani, mert szerintünk nem jó irány az unió számára, hogyha egyre több ügyben, egyre nagyobb összegekkel adósítja el magát, meg a tagállamait a jövő felé" - fogalmazott.

Orbán Viktor úgy vélte, ez rossz irány, "ezt mi sosem fogjuk támogatni", mindegy, hogy Ukrajnáról vagy bármilyen más pénzügyi kérdésről van szó.

Ahogy azt megírtuk, az Eduard Hegel szlovák miniszterelnök közbenjárásával szlovák zászlóval a nyakában fotózkodó Orbán Viktor a mai V4-csúcsra honvédségi Falcon repülőgéppel utazott Kassára, noha a felvidéki város csupán 260 kilométerre fekszik Budapesttől.