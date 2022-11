A Fidesz arra tett javaslatot az EP-ben, hogy a magyar önkormányzatok, szervezetek se kaphassanak uniós pénzeket

Beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlament (EP) tegnap megszavazta, hogy zárolják a Magyarországnak szánt uniós forrásokat, ugyanis álláspontjuk szerint az Európai Bizottság és a magyar kormány által az uniós pénzek felhasználását érintő aggályok eloszlatására javasolt 17 vállalás nem elegendő az EU pénzügyi érdekeit fenyegető rendszerszintű kockázatok kezeléséhez, még akkor sem, ha azokat teljes mértékben végrehajtják.

Azonban a Fidesz (és az Orbán-kormány) által generált tragikus helyzetet a Fidesz igyekezett még tovább súlyosbítani, még azon az áron is, hogy ha a kormányzat nem juthat hozzá az uniós pénzekhez, akkor ne juthasson hozzá egyetlen magyar állampolgár sem.

Az EP-állásfoglalásra irányuló indítvány 7. bekezdésében ezt szerepelt: az EP ismét felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy

"az uniós források végső címzettjeit vagy kedvezményezettjeit ne fosszák meg e forrásoktól abban az esetben, ha intézkedéseket alkalmaznak a jogállamisági feltételrendszer keretében; felhívja a Bizottságot, hogy találjon módot az uniós források helyi önkormányzatokon és nem kormányzati szervezeteken keresztül történő elosztására, amennyiben az érintett kormány nem működik együtt a jogállamisági hiányosságokkal kapcsolatban."

Európai Parlament

Magyarul, az EP-ben igyekeztek egy kiskaput találni arra, hogyha a kormánynak nem is lehet forrásokat biztosítani a korrupciós kockázatok miatt, akkor legalább az önkormányzatok számára biztosítva legyen a finanszírozás. Ezt a lehetőséget próbálta elérhetetlenné tenni a fideszes Hidvéghi Balázs, és arra tett módosító javaslatot, hogy töröljék ezt az EP-javaslat szövegéből.

Azaz, ha az Orbán-kormány nem juthat támogatáshoz, a magyar társadalom se juthasson hozzá.

"Orbán Viktor az év lebukását mutatta be Brüsszelben azzal, hogy meg akarta akadályozni, hogy a magyar emberek, vállalkozások és önkormányzatok uniós pénzhez jussanak. A miniszterelnök háromszorosan is elárulta Magyarországot és a magyarokat: először amikor 12 éven át ellopta a magyaroknak szánt uniós pénzt, másodszor amikor az Európai Bizottság felszólítására sem számolta fel a korrupt rendszerét és állította helyre a jogállamot, harmadszor pedig amikor saját kezűleg akarta megakadályozni, hogy a magyarok akkor is uniós pénzhez jussanak, ha azt a pénzt nem ő oszthatja el. Ha tehát Orbán nem tud lopni, akkor szerinte inkább menjen tönkre egész Magyarország. Ez egy magyarellenes politika, ez hazánk nyílt elárulása" - hangsúlyozta a fideszes javaslatot kiszúró Rónai Sándor, DK-s EP-képviselő.