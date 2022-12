Fazakas Attila: Ilyen volt az erdélyi látogatásom

Székesfehérvári önkormányzati képviselőként és a MÁÉRT szakbizottsági tagként is fontosnak tartom a külhoni magyar testvéreinkkel való kapcsolattartást. Ennek keretei között tettem látogatás Kolozsváron és Nagyszebenben.

A kincses városban Oláh Emese alpolgármester volt szíves tájékoztatni az utóbbi időben megvalósult projektekről, a kolozsvári magyarság helyzetéről, valamint az energia árak miatt kialakult helyzetről.

Jó városgazdaként, alpolgármester asszony számos területet visz. Kérésemre részletesen beszámolt egy-egy jól sikerült EU-s projektről, melyek között több is akad, amit a magyarországi önkormányzatok is megvalósíthatnának. Örömmel hallottam azt is, hogy az energiahelyzet nem érinti annyira érzékenyen Kolozsvárt, hiszen jó gazdaként a korábbi évek munkájának köszönhetően 90%-ban LED-es lett közvilágítás, óriási mértékben megújult a közösségi közlekedés, korszerű, a kornak megfelelő járművek szolgálják ki a lakosokat. Ezen túlmenően folyamatban van többek közt HÉV és metróépítés is.

Fotó: Fazakas Attila

A korábbi fejlesztések, valamint az önkormányzat stabil pénzügyi helyzete teszi lehetővé, hogy jóformán csak a hajnali díszkivilágításon és a hivatali fűtésen spórolnak, szerencsére télen sem kerül sor kulturális és sportlétesítmények bezárására, az élet a megszokott keretek között zajlik.

Nagyszebenben az Ars HUNGARICA magyar napokra látogattam el, immár sokadik alkalommal. A szebeni magyarság egyik megtestesítője a nagyvárosi szórványnak.

Mindig nagy tisztelettel megyek a Híd Egyesület rendezvényeire, hiszen példa értékűen megmutatják az élni akarást, a megmaradást. Beletörődhetnének abba, hogy nagyon kevesen vannak, hogy a teljes eltűnés fenyegeti őket, de nem teszik. Mindig újult erővel mutatják be kulturális értékeinket úgy, hogy közben sikeresen megszólítják a szász és román közösséget is.

Így volt alkalmam találkozni az egyik Renew Europe EP frakció EP képviselőjével is. A Serfőző Levente vezette csapat rendezvényeket szervez, táptalajt nyújt mindazoknak, akik magyar kultúrára vágynak. Óriási tiszteletet érdemelnek, hiszen egy többségi „tengerben”, nehezített pályán is helyt állnak. Rendezvényeiken úgy anyaroszági, mint erdélyi és partiumi vendégek is tiszteletüket teszik, ezzel is segítve az őszi Ars Hungarica és tavasz végén megtartandó HUNGARIKUM Napok sikerét.

Fazakas Attila és Serfőző Levente Fotó: Fazakas Attila

Ha fel szeretnél töltődni, ha élőben át szeretnéd élni a megmaradásért vívott küzdelem egy pillanatát, ott a helyed a nagyszebeni éves magyar rendezvényeken!

A szerző Székesfehérvár jobbikos önkormányzati képviselője, a konzervatív jobboldali párt nemzetpolitikáért felelős szakpolitikusa.