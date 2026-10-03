Kötcse után is ugyanaz a történet

Orbán Viktor legalább kimondta: a Fidesz választási vereséget szenvedett. Kötcsén azonban már kevésbé volt egyértelmű az a kérdés, hogy vajon mi vezetett oda, hogy tizenhat év kormányzás után a választók más politikai irányt választottak. A volt miniszterelnök szerint a vereség oka egy politikai „feladvány” volt, amelyet nem sikerült megoldani.

Ez kétségkívül egy kényelmes magyarázat. Csak van vele egy apró probléma: a magyar választók nem egy feladványlapot adtak le az urnáknál, hanem egy politikai korszakról mondtak véleményt.

Tizenhat év alatt ugyanis nemcsak kampányok történtek, hanem nagyon is kézzelfogható változások az országban. Brutális, pusztító, de kézzelfogható változások: az egészségügy és az oktatós romokban. A mezőgazdaságunk tönkrement. A vidék és a főváros szétszakadt, már-már egymás ellenségeivé váltunk.

Ezek után meglehetősen nehéz elintézni mindent annyival, hogy „nem sikerült megoldani egy politikai feladványt”. Mert a feladványt nem egy választási kampánycsapat kapta meg. Az elmúlt tizenhat évben a Fidesz és Orbán Viktor kaptak hozzá kétharmados többséget, intézményeket, közpénzeket és történelmi lehetőséget.

Orbán továbbra is a párt elnöke, bár úgy tűnik, igyekszik a háttérbe húzódni. A kötcsei beszédben pedig egyértelműen ő adott iránymutatást arra, hogyan kellene a közösségnek feldolgoznia a vereséget és hogyan kellene visszatérnie a politikai küzdelembe. Később vissza is költöztette irodáját a Fidesz Lendvay utcai székházába, vagyis a háttérbe húzódás helyett láthatóan újra aktív szerepet vállal a párt irányításában. A háttérben meghúzódó Gyurcsány-szál helyett tehát előttünk bontakozik ki a háttérben meghúzódó Orbán-szál korszaka.

Új arcok természetesen jöhetnek. Új kommunikáció is. Lehet kevésbé harcos, lehet modernebb, lehet óvatosabb. Csakhogy a megújulás nem attól megújulás, hogy ugyanazt a filmet új szereplőkkel kezdjük vetíteni.

A valódi kérdés ugyanis nem az, hogy ki áll majd a kamera előtt. Hanem az, hogy hajlandó-e a Fidesz szembenézni azzal, amit tizenhat év alatt tett – és azzal is, amit nem tett meg.

Mert egy választási vereséget lehet politikai feladványnak nevezni. De az ország állapotát már nehezebb annak elkönyvelni. Ott ugyanis nem egy rosszul sikerült kampányt kell megmagyarázni, hanem egy egész korszak mérlegét.

És azon a mérlegen már nem segít, ha egyszerűen új nevet írunk a régi névtábla alá.