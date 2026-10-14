Káosz a tetőfokon: energiaválság, paksi krízis és lemondások a fűtési szezon küszöbén

Miközben az ország a globális energiapiaci kihívásokkal, a növekvő üzemanyagárakkal, valamint a hazai energiaellátás – köztük a paksi kapacitásokat és a fűtési szezonalitást érintő – súlyos krízisével, illetve az égető tűzifa-hiánnyal néz szembe, a kabinetben teljes a fejetlenség. Éppen a legkritikusabb pillanatban, a fűtési szezon küszöbén mondott le az energetikai államtitkár.

Egy felelős kormányzat ilyen helyzetben nem a belső hatalmi harcokkal és a kapkodással lenne elfoglalva, hanem azonnali válságkezelést nyújtana. Ehelyett a Tisza-kormány gazdaságpolitikája továbbra is a kiszámíthatatlanság jegyében telik.

Újabb terhek a vállalkozókon és a lakosságon: KATA és vagyonadó

A bizonytalanságot tetézi a tervezett adópolitika is. A KATA átalakítása – a hangzatos ígéretek ellenére – továbbra is duplázott havi terheket és fojtogató bürokratikus korlátozásokat (például a cégekre kivetett különadókat és az abszurd kizárásokat) ró a hazai kisvállalkozókra. Ezzel párhuzamosan a terítékre került vagyonadó-tervek is azt mutatják, hogy a kormány ahelyett, hogy a valódi bérfeszültségeket és az inflációs nyomást enyhítené, újabb és újabb elvonásokkal sújtja a magyar embereket.

A bejelentések és a valóság árnyoldala: az ígéretek után rendszerszintű bizonytalanság

A Tisza-kormány kommunikációja és a friss sajtóhírek alapján kimondható, hogy a beharangozott egészségügyi és oktatási reformok mögött is komoly strukturális hiányosságok húzódnak:

- Feltorlódott reformok az egészségügyben: bár a kabinet minisztere átfogó, évtizedes stratégiákat és a várólisták csökkentését ígéri, a mindennapokban a kórházak és a háziorvosi rendelők siralmas infrastrukturális állapota, valamint a kritikus szakemberhiány miatt a betegek semmilyen érezhető javulást nem tapasztalnak.

- Bizonytalanság a közoktatásban: a pedagógusokat és az intézményeket érintő döntések körül továbbra is komoly koordinációs zavarok vannak, ahelyett, hogy a kiszámítható, versenyképes jövőt garantálnák a magyar ifjúságnak.

- Központosítás a vidék kárára: a források és a döntések elosztásánál a helyi önkormányzatok valódi autonómiája helyett továbbra is a bürokratikus, felülről vezérelt mechanizmusok dominálnak.

Magyarországnak a fűtési szezon küszöbén álló kapkodás, a kisvállalkozókat büntető adóemelések és a valós megoldások elmaradása helyett végre felelős, a magyar emberek érdekeit védő gazdaságpolitikára van szüksége.