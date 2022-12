Hiába az ársapka: a házi bejgli összetevői így is 27 százalékkal drágábbak, mint tavaly

Noha még néhány hét elválaszt bennünket a karácsonyi ünnepi időszaktól, az élelmiszerek látványos drágulásából már most kiviláglik, hogy egyáltalán nem lesz pénztárcabarát a menü összeállítása a magyar vásárlók számára. Ha csupán a desszertre fókuszálunk, egyebek mellett még némi otthon sütni tervezett bejgli is komoly kiadást jelenthet egyes családoknak.

Az alábbiakban megkíséreljük összevetni az egy és két évvel ezelőtti árakat a mostaniakkal. Ezt pedig egy átlagosnak nevezhető bejgli alapanyagainak áremelkedésén keresztül vesszük górcső alá, hogy kiderüljön,

mégis mennyivel kerülhet többe egy család saját készítésű bejglije idén, mint tavaly, illetve tavalyelőtt ilyenkor.

A kérdés megválaszolásához a KSH által novemberben közzétett, az októberi hónapra (2020, 2021 és 2022) vonatkozó, legutóbbi adatait hívjuk segítségül.

Az már jobbára biztos, hogy a hagyományosan diós vagy mákos töltelékkel készülő karácsonyi finomság sem ússza meg a hazai infláció hatását. Fontos viszont hangsúlyozni, hogy nem a készen megvásárolható bejgli, hanem egy házilag megalkotott ünnepi sütemény költségvonzatáról van szó, ez utóbbihoz – ha a további extra hozzávalókat leszámítjuk – a következő alapanyagok semmi esetre sem hiányozhatnak a keverőtálból.

Drágulási spirál

Lássuk a bejglink alapanyagainak KSH szerinti árváltozását tavaly és idén október között: a liszt 16 (megjegyzendő, az édesipari liszt 53,4 százalékkal drágult egy év alatt), a margarin 58, a cukor 11,8, a tojás 87,9 (a terméktípus ekkor még nem kapott ársapkát), a tej 47,3, a dió és a mák pedig 28-28 százalékkal drágult a közzétett adatok szerint.

A fentiekből látható, a hatósági áras termékeket – mint a liszt, a cukor vagy a tej – még az ármaximálás sem volt képes teljesen megvédeni egy év alatt, a többi árucikk ára pedig szabályosan elszállt. (Az élesztőről a KSH nem közölt árindex-adatot, az ársapkás termékeknél pedig észlelhető némi eltérés az arányok és a konkrét árak közt.)

A mostanság hazánkban és Európában is jelentős energiadrágulás szintén lényeges szempont, de a neves töltött édesség sütéséhez szükséges rezsiköltséget most nem számoljuk, épp elég beszédes önmagában az is, hogy csak az alapanyagok körében brutális mértékű drágulás következett be az elmúlt 12 hónapban.

Kemencéből kivett friss bejgli a nyíregyházi Vela Pékségben 2020. december 7-én. MTI/Balázs Attila

A KSH nemrégiben azt közölte, októberben a fogyasztói árak átlagosan 21,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, és az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább, miközben 2021 októberéhez képest egy év alatt az élelmiszerek ára 40 százalékkal emelkedett.

A konkrét fogyasztói átlagárak a statisztikai hivatal szerint így változtak 2021 és 2022 októbere között:

az ársapkás liszt kilogrammja 211 forintba, míg egy évvel korábban 203 forintba került;

a margarin csomagja (200–250 g) 594-re emelkedett a tavalyi 342-ről;

az ársapkás cukor esetében az ár 260, míg egy éve 261 volt (csak itt látni stagnálást);

10 db tojás 899-re nőtt 469-ről (csak novembertől lett árstopos);

a szintén ársapkás 2,8 százalékos tej literje 282-re emelkedett 273-ról;

a tisztított egész dió kilója pedig 5750 forintra drágult, miközben tavaly 4860 volt; (a mákról itt nem állt rendelkezésre ilyen adat a KSH-n.)

Borsos árú bejgli

Ha a felsorolt adatokra támaszkodunk, egy négytagú családnak elégséges mennyiséggel, amiből mindenki kétszer tud enni (8 adag), megközelítőleg így kalkulálhatunk az egyébként fantáziadús hozzávalókkal feltuningolható, ám ezúttal puritánabb recepttel:

Tészta:

500 g finomliszt

250 g margarin

50 g cukor

150 ml tej

1 db tojás + 3 db tojássárgája a kenéshez

Töltelék:

500 g dió és/vagy mák

250 g cukor

300 ml víz

A pillanatnyilag hozzáférhető hivatalos KSH-adatok alapján tehát

a lehető leghétköznapibb alkotóelemekből álló bejglink elkészítése több mint 4054 forintos költségre rúgna.

Ugyanezt a receptet egy esztendővel korábban, tavaly októberben még 872 forinttal kevesebből, 3182 forintból ki lehetett gazdálkodni; 2020 októberében pedig 2886 forintból.

Az arányokat tekintve 27 százalékkal többet kell szánni a karácsonyi csemege alapanyagaira idén, mint egy éve.

Két év alatt ez több mint 1100 forintos drágulás, és ez 40 százalékot meghaladó pluszköltséget jelent a 24 hónappal ezelőtti viszonyokhoz mérten.

Ráadásul az utóbbi egy évben lezajlott 27 százalékos áremelkedés a hazai 21,1 százalékos inflációnál is több.

A végeredmény nem mellesleg úgy még inkább elgondolkodtató, hogy az összetevők közül több termék is a kormány hatósági áras kategóriájába tartozik – feltéve, ha azok nem hiányoznak majd a magyarországi boltok polcairól.