Több mint 10 százalékkal drágább házi bejglit sütni idén, mint egy éve

Bár a karácsonyi szezonig még egy hónapot kell várni, az már most látható: nem lesz kimondottan olcsó mulatság idén – többek között – minőségi bejglivel készülni az ünnepekre, még ha magunk is vásároljuk meg egyenként a hozzávalókat. Legalábbis az élelmiszerek folyamatosan tapasztalható drágulása erre enged következtetni. Cikkünkben megkíséreljük összevetni az egy évvel korábbi árakat a mostaniakkal, amelyet a bejglihez szükséges összetevők áremelkedésén keresztül veszünk górcső alá, egyúttal választ keresve arra is,

mennyivel kerülhet többe egy átlagos házi bejgli idén, mint tavaly.

Ehhez pedig a KSH által novemberben közzétett, az októberi hónapra (idén és tavaly) vonatkozó, legutóbbi adatait érdemes most tüzetesebben szemügyre venni.

9 éves rekord: 6,5 százalékra nőtt az éves infláció októberben Októberben a fogyasztói árak átlagosan 6,5 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál - adta közre gyorstájékoztatójában kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A jelentésből szintén kiderül, hogy az elmúlt egy évben az üzemanyagok, illetve a szeszes italok, dohányáruk ára emelkedett jelentősen. A fogyasztói árak pedig egy hónap alatt átlagosan 1,1 százalékkal nőttek.

A hagyományosan diós vagy mákos töltelékkel készülő tekercs egy jól ismert magyar karácsonyi finomság, amelyet egyéni ízlés dolga szeretni vagy nem szeretni, de azok, akiknek a kedvenc csemegéi között szerepel, most valószínűleg aligha élhetik meg jó hírként az ehhez is közvetlenül kapcsolódó élelmiszer-drágulást.

Aki tehát szívesen sütné meg házilag a szóban forgó ünnepi süteményt, és azt semmiféle extra hozzávalóval nem turbózza fel, annak az alábbi alapanyagokra mindenképpen szüksége lesz a siker érdekében.

Persze bőven akad lehetőség arra, hogy szabadjára engedjük a fantáziánkat, és a fahéjtól kezdve a vaníliás cukron át a citrom- és narancshéj hozzáadásáig rengeteg pluszt bele lehet vinni a receptünkbe, ahogy a klasszikus töltelék is számos más opcióval (almás, meggyes stb.) helyettesíthető, itt azonban a bejglink legalapvetőbb összetevőire koncentrálunk.

A nyers adatok

Utóbbiak árváltozása tavaly októbertől idén októberig ekképpen alakult:

a liszt 12,5;

a margarin 18,8;

a cukor 5,9;

a tojás 7,5;

a tej 2,6;

a dió és a mák pedig egyaránt 3,8 százalékkal drágult.

Emlékezetes, a KSH fogyasztói árakat taglaló adatai szerint az élelmiszerek ára 5,2 százalékkal múlta felül októberben az egy évvel korábbi szintet, viszont – ahogy fentebb is látható – egyes alapvető cikkek még ennél is látványosabb, kétszámjegyű drágulást hoztak: a margarin ára 18,8, a liszté pedig 12,5 százalékkal nőtt tavaly októberhez képest. Utóbbiaknál szerényebb, de azért ugyancsak érzékelhető árnövekményt ért el a tojás 7,5, a cukor 5,9, a dió és a mák egyaránt 3,8, valamint a tej 2,6 százalékkal az utóbbi egy év alatt. (Az élesztőre vonatkozóan a KSH nem közölt árindex-adatot.)

Bejglik a Sütipont műhelyében Budapesten 2019. december 16-án. MTI/Sóki Tamás

A konkrét fogyasztói átlagárak pedig ily módon változtak 2020 és 2021 októbere között:

a liszt kilogrammja 203 forintba, míg egy évvel korábban 178 forintba került;

a cukor esetében ugyanez 261, míg egy éve 244;

a margarin csomagja (200–250 g) 342 és 281;

10 db tojás 469 és 434;

a 2,8%-os tej literje 273 és 264;

a tisztított egész dió kilója 4860 forintra emelkedett, míg tavaly 4460 volt; (a mákról itt nem állt rendelkezésre ilyen adat a KSH-n.)

A recept ára

Mindez alapján egy négytagú családnak szánt mennyiség esetén, amiből mindenki kétszer tud enni (8 adag), nagyjából így kalkulálhatunk az egyébként változatos és széles skálán mozgó, ezúttal azonban puritánabb recepttel:

Tészta:

500 g finomliszt

250 g margarin

50 g cukor

150 ml tej

1 db tojás + 3 db tojássárgája (kenéshez is)

Töltelék:

500 g dió és/vagy mák (vagy egyéb)

250 g cukor

300 ml víz

Tehát a fenti paraméterek mellett a nagyon alapvető alkotóelemekből álló bejglink jelenleg hozzávetőleg 3182 forintos költséget jelentene. Ezzel szemben ugyanezt egy esztendővel ezelőtt, 2020 októberében még közel 300 forinttal kevesebből, 2886 forintból ki lehetett gazdálkodni. Mindez azt jelenti, hogy a saját magunk által elkészítendő diós édességünk

több mint 10 százalékkal kerülhet többe a felsorolt hozzávalók idei árának köszönhetően.

Hozzá kell tenni azt is, hogy novemberre és decemberre természetesen még nőhet vagy akár csökkenhet is az említett cikkek fogyasztói ára, szemléltetésünknek viszont a pénztárcára is kiható arányok érzékeltetése volt a célja. Ugyanakkor szembeötlő, hogy ez a 10 százalék a KSH által mért 5,2 százalékos általános élelmiszer-drágulásnak csaknem a dupláját teszi ki.

További érdekesség, hogy a 300 forintnyi különbözet egészen véletlenül az egykor bevezetni tervezett vizitdíj összegével egyenértékű.