Orbán Viktor: „A 2023-as költségvetés újratervezése megkerülhetetlen”

A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában beszélt az EU-s források visszatartásáról, az újabb, sorrendben a 9. szankciós csomagról, a "brüsszeli" pénzek hiánya nyomán várható költségvetési módosításról, a kormány családpolitikájáról, de a kirúgott tanárokról, a bérükért demonstráló pedagógusok polgári engedetlenségéről egy szót sem szólt.

Ami a családok védelmét és az ezzel összefüggő rezsiharcot illeti,

Orbán Viktor kénytelen volt beismerni, hogy az uniós pénzek visszatartása miatt még nincs meg a pénz a rezsicsökkentés folytatására.

A 2023-as költségvetés újratervezése megkerülhetetlen, ez most folyik. Ha a vállalkozók is jól teszik a dolgukat, a munkavállalók is jól dolgoznak, illetve a kormány is, akkor a magyar gazdaságot meg lehet védeni a recessziótól, és képesek leszünk megvédeni a családok rezsitámogatását. Ha ezt nem tudnánk megtenni, a családok felélnék a tartalékaikat, aztán tönkremennének. Ezért minden fillért a rezsivédelmi alapba kell tenni