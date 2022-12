Ársapka: Holoda Attila szerint nem fedi a valóságot a kormány indoklása

A Mol továbbra is orosz vezetékes olajból látja el az országot. Ezt pedig eddig is olcsóbban kaptuk. A kormány indoklása tehát nem fedi a valóságot

- fogalmazott az Index megkeresésére Holoda Attila energetikai szakértő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedd este rendkívüli kormányinfón jelentette be, hogy a kormány kivezeti a benzinársapkát. Mostantól tehát senki sem tankolhat 480 forintért magyar benzinkúton, csak ha a piacár azt kívánja.

Az utóbbi napokban kaotikus helyzet állt elő a benzinkutaknál. A kormány döntése után elemzők szerint javulhat az ellátás.

- mondta az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.

A szakember jelezte, a Mol bejelentette, hogy megkezdte a százhalombattai finomító kapacitásának fokozatos növelését, és az áremelkedés mellett az import is elkezdhet visszaépülni. Hortay Olivér szerint az európai országok protekcionista politikája mellett van még egy hatás, amely szerinte még erősebb lehet.

Február 5-ével hatályba lép az olajembargó második lépcsőfoka, ami az olajtermékekre vonatkozik, a korábban 10 százalékért felelős orosz dízelbehozatal egy az egyben megszűnik. Magyarország pedig bár mentességet kapott az olajtermékek behozatali tilalma alól is, az országot is érinti, hogy az orosz nyersolajból előállított olajtermékek exportálása is az uniós közösségen belül tilossá válik. Tehát a szlovák-magyar finomítók közti cserék, ügyletek is megszakadhatnak.