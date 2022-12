Kormányrendelet: az országgyűlést megkerülve is átszabhatják a költségvetést

A rendeleti kormányzás újabb mérföldkövéhez érkeztünk, ugyanis megjelent Orbán Viktor szignójával az a kormányrendelet, miszerint

a kormányzat az országgyűlés jóváhagyása nélkül is átírhatja a 2023-as költségvetést.

A Magyar Közlönyben még csütörtökön napvilágot látott rendelet szerint teszik mindezt a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva. A Népszava viszont azt írja, az eddig sem volt titok, hogy teljességgel tarthatatlan a jövő évi költségvetési terv, s ezért az átdolgozásra szorul,

ám arra még soha nem volt példa a rendszerváltás óta, hogy egy kormány rendeletekkel írja át a parlament által elfogadott költségvetési törvényt.

A miniszterelnök nemrégiben maga is elismerte, hogy bár már elfogadták a 2023-as költségvetést, azóta történtek fejlemények, így azt hozzá kell igazítani a jelenlegi helyzethez. Akkor többek közt arról is szót ejtett, hogy az energiaárak, az infláció és a kamatok Magyarországot is sújtják.

A friss rendelet értelmében a központi költségvetés bevételi vagy kiadási főösszegének megváltoztatására vagy a költségvetési hiány mértékének növelésére nem kell alkalmazni az államháztartásról szóló törvénynek „a központi költségvetés előkészítésére, szerkezetére, tartalmára vonatkozó rendelkezéseit, de biztosítani kell az átlátható és észszerű részletezettségre vonatkozó követelményeket, és azt, hogy a tervezet – e követelményeknek megfelelően – illeszkedjen a központi költségvetésről szóló törvény szerkezetéhez”. Ezenfelül azt is rögzítik benne, hogy „a tervezet – a fejezetrend vagy címrend kiegészítésének kivételével – nem irányulhat a nem a kormány irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek bevételi vagy kiadási főösszegének megváltoztatására”.

A költségvetés módosítási terveit a Kovács Árpád által elnökölt Költségvetési Tanács véleményezi és hagyja jóvá, amelynek tagjai Matolcsy György jegybankelnök és Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke is.