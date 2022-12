Eldőlt: a minimálbér 16, a garantált bérminimum 14 százalékkal nő 2023-tól

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) csütörtöki ülésén sikerült megállapodniuk a feleknek arról, végül mennyi is lesz 2023-ban a minimálbér és a garantált bérminimum összege - számolt be a Portfolio.hu.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár doorstep sajtótájékoztatót tartott a minimálbér-tárgyalások eredményéről, és örömmel jelentette be a minimálbérrel kapcsolatos tárgyalások eredményét.

Ennek értelmében tehát jövő év január 1-től

a minimálbér 16 százalékkal bruttó 232 ezer forintra nő, a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal bruttó 296 400 forintra emelkedik.

Mindez megfelel az előzetes várakozásoknak is, erre a minap az eredetileg magasabb emelést remélő szakszervezetek is már rábólintottak.

A garantált bérminimum 730 ezer embert érint, a minimálbér pedig 200 ezer embert. De ezek az emelések túlmutatnak ezen az 1 millió emberen, hiszen a felette lévő béreket is jelentősen megtolja - értékelte a megállapodást Czomba Sándor, aki ennek megfelelően 2023-ban jelentős általános béremelésre is számít a magyar gazdaságban. Az államtitkár arról is szólt, a tárgyaló felek közül mind a hat érintett szervezet alá fogja írni a megállapodást.

De a gazdasági portál értékelése szerint az emelések összege várhatóan alacsonyabb lesz, mint a 2023-ra várható éves átlagos infláció, mivel a jelenlegi elemzői várakozások 17-18 százalékot jeleznek, azaz

a minimálbéren dolgozók reáljövedelem-csökkenést fognak elszenvedni, ami viszont nem váratlan egy recesszióhoz közeli gazdasági teljesítmény mellett.

Megjegyzik azonban, hogy ez az eredmény csillapíthatja majd az ár-bér spirálra vonatkozó kockázatokat.