Amerikai kampánypénzek: a Nemzeti Nyomozó Iroda a NAV-ra mutogat, az adóhatóság viszont hallgat

"Kérdésével kapcsolatban nincs nyilvánosságra hozható információ."

Kilenc nappal azután, hogy Halász János fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzetbiztonsági bizottság alelnöke feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) az Action for Democracytól (AD) érkező amerikai kampányfinanszírozás ügyében, az adóhatóság sajtóosztályától ma mindössze ennyi választ kaptunk a vonatkozó kérdéseinkre.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kormánypárti politikus feljelentése után indult-e nyomozás a NAV részéről a Márki-Zay-féle milliárdokkal kapcsolatban, illetve terveznek-e, vagy történtek-e már intézkedések a hatóság részéről, továbbá ismert-e az adományozók kiléte.

A Nemzeti Információs Központ a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati anyagokban feltárta, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) is vizsgálatot folytat a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz, a DatAdathoz, valamint a Oraculum 2020 Kft.-hez az országgyűlési választási kampány idején érkező, összességében hárommilliárdos amerikai támogatással kapcsolatban.

S ha már a rendőrség szóba került. Nem csupán Halász János miatt fordultunk a NAV-hoz, ugyanis még múlt csütörtökön az Országos Rendőr-Főkapitányságnál (ORFK) érdeklődtünk a KR NNI nyomozásának eddigi eredményéről. Az ORFK meglepő válasszal szolgált:

"A hozzánk érkezett megkeresésére nem áll módunkban válaszolni, kérdéseivel legyen szíves a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordulni."

Tehát a rendőrség a NAV-ra mutogat, az adóhatóság viszont semmilyen információt nem hajlandó megosztani az úgynevezett guruló dollárokról.

Ez egyébként azért is furcsa, mert a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi közlése szerint az Egyesült Államokból érkező pénzekkel kapcsolatban felmerül a sikkasztás és pénzmosás gyanúja is. Konkrétumok nélkül viszont az ellenzékkel szembeni kommunikációs kampány is tovább düböröghet a sajtóban...

Egyébként az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottság legutóbbi ülésén nem képviseltette magát se az ÁSZ, se a Nemzeti Nyomozó Iroda. Ugyanakkor Sas Zoltán, a testület elnöke az Alfahírt arról tájékoztatta, hogy az egységes ellenzék külföldi kampánytámogatásának áttekintésével kapcsolatban

"felmerült összefüggések mélysége miatt"

arra kérték a szolgálatokat, hogy az elemző-értékelő munka folytatásáról adjanak továbbra is előhaladási tájékoztatást a Bizottság részére. Erről 2023. január 15-e utáni rendkívüli ülésen kér tájékoztatást a bizottság - tudtuk meg.

Ahogy arról beszámoltunk, a Nemzetbiztonsági bizottság honlapján hozta nyilvánosságra Nemzeti Információs Központ vizsgálatának eredményét, amiből többek között kiderült, hogy a az AfD több mint 3 milliárd forint összegű támogatást juttatott magyarországi civil szervezeteknek, és vállalkozásoknak.