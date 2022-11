Hivatalos: továbbra is sikkasztás és pénzmosás miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda az amerikai pénzek ügyében

Még egy hét sem telt el azóta, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság elérhetővé tette a Nemzeti Információs Központ által összeállított jelentés bizonyos részeit a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) is érkező amerikai támogatással kapcsolatban, a kormánypárti nyilvánosságot tegnap óta egy videó tartja lázban, amelyen Rákay Philip, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. felügyelő bizottsági tagja többek között arról beszél, hogy az Action for Democracy (AD) mindössze tizenegy (azaz 11) adományozóval gyűjtötte össze azt az összesen hárommilliárd forintos támogatást, amelyet aztán az MMM-nek, a DatAdatnak, valamint az ezalenyeg.hu tulajdonosának, a Oraculum 2020 Kft.-nek utalt aztán az országgyűlési kampányidőszakban.

Korányi: Fake news!„Rákay »Fake News« Philip hazugságaival ellentétben sokkal több támogatónk volt, január óta összességében az Action for Democracy teljes tevékenységét tekintve többezres nagyságrendű” – írta a Telexnek Korányi Dávid, az AD vezetője, hozzátéve: „A nagy leleplezésként tálalt screenshot a több százból egyetlen kampány egy kiragadott pillanatban való állapotát mutatja csak, semmit nem mond az összképről.” Korányi azt is állította, hogy a videóban bemutatott felület csak egyike volt az adománygyűjtő oldalaknak, amiket a fundraising kampány során használtak. Az Action for Democracy honlapja mellett az ActBlue és az Action Network felületén, valamint magyartavasz.hu nevű nyugat-európai diaszpórát célzó magyar nyelvű oldalon keresztül is sokan iratkoztak fel és küldtek adományt - közölte.