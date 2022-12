Új különadót vezet be a kormány, ezúttal a gyógyszergyártók kerültek a fókuszba

Péntek éjszaka váratlanul több rendelet is megjelent a Magyar Közlönyben, többek között az extraprofitadóról szóló is. Ezúttal a gyógyszergyártókat érinti a változás: a nyáron kihirdetett extraprofitadó kiegészítéseként ez a szektor is különadót köteles fizetni, méghozzá a 2022-es és 2023-as adóévre - írja a Portfólió.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a „Kormány 582/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról” címet viseli.

Az új különadó a többihez hasonlóan sávos. A törvény szerinti adó mértéke az adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel

50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,

50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,

150 milliárd forintot meghaladó része után 8 százalék.

Az új különadó alanyai a gyógyszerkészítmény-gyártó és a gyógyszeralapanyag-gyártó gyógyszergyártó vállalatok. Az Orbán Viktor szignójával ellátott rendelet ma, azaz december 24-én lép hatályba.

A Portfólió szerint ezzel a különadóval a kormány a jövő évre becsült költségvetési hiányt akarja enyhíteni. A gyártók által befizetett összeg a 2023-as évben folyik majd be a költségvetésbe. A gazdasági portál számításai szerint a legnagyobb hazai gyártó, a Richter 108 milliárd forintot termel majd az államkasszának a különadóval a két adóévben.