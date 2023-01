Schadl felesége visszadátumozva a papírokat, 38 millióért árverezte el a 450 milliós házat

A végrehajtói kar több mint egy éve előzetesben lévő elnökének felesége az irodáján keresztül adott el 38 millió forintért egy olyan péceli villát, amelyet utána 450 millióért árult az új "tulajdonos".

A Blikk szerint az ötlakásos társasházzá alakított péceli ingatlan átjátszásához az is kellett, hogy földhivatali, bírósági alkalmazottak is jogszerűtlen intézkedéseket hozzanak. A kisemmizett korábbi tulajdonosnő, Vajda Beatrix ingatlanos volt, ő építette fel az 500 négyzetméteres villát. A felét férjének ajándékozta, de amikor elváltak, keresetet indított az ajándék visszavonására.

Akkor szembesült azzal, hogy a férfi a saját tulajdonrészére sokmilliós hitelt vett fel. Hiába indított azonban pert az ingatlanrész visszaszerzésére, a hitellel kapcsolatos eljárást elindították, és nem érdekelt senkit, hogy a fele az övé és nincs köze az adóssághoz.

Schadl György felesége, Schadlné Baranyai Helga kótyavetyélte el az ingatlant, de abban hibázott, hogy valósnál egy évvel korábbi dátummal ellátott iratról több aláírás, pecsét és tanúaláírás is hiányzik.

A Blikknek is bemutatott iraton - amelyet pénteken csatoltak a korábbi feljelentésekhez - 2020. májusi dátum szerepel a végrehajtási-árverési eljárás dátumaként, holott az ingatlant csak egy évvel később verték dobra, és ez szerepel egy földhivatali érvényességi pecséten is. Ráadásul a jelenleg is letartóztatásban levő végrehajtói kamarai elnök, Schadl György felesége, Schadlné Baranyai Helga abban is hibázott, hogy az iratról több aláírás, pecsét, tanú is hiányzik.

Mivel én panaszt nyújtottam be, hogy tulajdonostársként ez jogtalan, ráadásul ennek a bíróság is helyt adott 2021-ben, egy ügyes húzással egy évvel visszadátumozták az eladást, mintha 2020 májusában jött volna létre az ügylet, ahol gyalázatos áron, 38 millió forintért lett új tulajdonosa a házamnak

- magyarázta a Blikknek Vajda Beatrix.

A földhivatali bejegyzés egyébként 2021-es, holott a végrehajtásnál sem fordulhat elő az egy éves csúszás, hanem azonnal bejegyeztetik az új tulajdonost.

A két dátum közötti évben az ingatlannal kapcsolatban bírósági keresetei is voltak, amik nem kerültek elutasításra azzal, hogy már nem vagyok tulajdonos, és közüzemi viták is zajlott, ahol szintén csak az járhatott el, akinek a neve szerepel az ingatlan tulajdoni lapján

- közölte Vajda Beatrix, aki szerint az irat véletlenül került a nő birtokába, mert eddig azt nem foglalta le az ügyészség, így most csatolták a korábbi feljelentéshez.

Sajnos, az, hogy ezt a nagyon csúnya bakit, ami nem lehet véletlen, keresztül lehetett vinni a helyi bíróság és a földhivatal rendszerén is, ismét azt bizonyítja, hogy a korrupt végrehajtóknak a hatóságok tagjai között is voltak cinkosai, nem véletlenül vittek el az ügyészek minden iratot, ami a házammal kapcsolatos

- mondta a végrehajtó maffia áldozata.

Schadl György egyik bűntársa Völner Pál volt igazságügyi miniszter az alapos gyanú ellenére továbbra is szabadlábon védekezhet.