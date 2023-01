Átadták Németországban a kínai CATL első európai akkumulátorgyárát

Átadták csütörtökön a németországi Arnstadtban a Debrecenben is beruházó CATL kínai akkumulátorgyártó társaság első európai üzemét - számolt be róla az MTI.

A volt NDK területén fekvő Türingia tartományban 1,8 milliárd eurós beruházással épített gyár éves termelési kapacitása 14 gigawatt, ami nagyjából 350 ezer elektromos meghajtású személyautónak elegendő akkumulátort jelent.

Bodo Ramelow tartományi miniszterelnök a CATL Debrecenbe tervezett jóval nagyobb kapacitású üzemével kapcsolatban az ünnepségen a közmédiának elmondta: a kereslet várható lendületes növekedése alapján nagyon helyesnek tartja, hogy a kínai cég Türingia után "partnerországunkban, Magyarországon" is megjelenik, és még nagyobb beruházást hajt végre.

Mindez nem "versengés egymással, hanem erősödés együtt" - hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: a CATL arnstadti gyárát úgy építették meg, hogy "nem történhet vegyi szennyeződés" a környezetében.

Bodo Ramelow a termelés beindítására szervezett ünnepségen elmondott beszédében is kiemelte, hogy a CATL elsőként Türingiát választotta Európában, és "következetes" lépés, hogy Magyarországon is gyárat épít. Oroszország Ukrajna elleni támadása is megmutatta, hogy átalakul az energetika területe és minden korábbinál nagyobb tárolókapacitásra van szükség - fejtette ki a szociáldemokratáktól (SPD) balra álló Die Linke (Baloldal) politikusa.

Wolfgang Tiefensee gazdasági miniszter, az SPD politikusa aláhúzta, hogy a CATL és Türingia együttműködése "sikertörténet" és az együttműködés új módját képviseli a német-kínai gazdasági kapcsolatok történetében, hiszen nem egy nyugati technológia kínai alkalmazásáról szól, hanem éppen fordítva, kínai technológián alapuló termékeket gyártanak Arnstadtban, a kutatás-fejlesztési tevékenységet pedig együtt végzik majd.

Anja Siegesmund környezetvédelmi miniszter, a Zöldek politikusa azt emelte ki, hogy a CATL gyára fontos hozzájárulás a környezetileg fenntartható mobilitáshoz, és a beruházásához rekordidő alatt bonyolították le az engedélyezési eljárásokat.

Az elsősorban német autógyártókat kiszolgáló üzemben teljes kapacitáson évente harmincmillió - másodpercenként két darab - lítium-ion akkumulátorcellát állítanak elő. Az első darabokat tavaly decemberben, röviddel karácsony előtt gyártották le. A sorozatgyártást fokozatosan indítják be. Az üzem nagyjából kétezer embernek ad munkát.