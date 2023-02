Energiafalók: 15,8 milliárdnyi közpénzzel támogatja a kormány a gödi aksigyár hálózatfejlesztését

Az Energiaügyi Minisztérium a napokban feltette a kormány honlapjára a 2022 decemberében megkötött támogatási szerződéseit. Ebből kiderült, hogy a kormányzatnak már tavaly a szándékában állt - a helyiek véleményét teljes mértékben figyelmen kívül hagyva - a gödi Samsung akkumulátorgyár bővítése.

A Lantos Csaba vezette minisztérium a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli

Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) részére

15,8 milliárd forintos támogatást nyújt

"a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztés keretében villamos energia átviteli hálózatfejlesztés megvalósítása"

érdekében.

A szerződés 2023. március 1. és 2025. március 31. közötti időszakra vonatkozik.

A Samsung SDI gödi beruházásának állami támogatása már így is rekordmagas; csak 2021 végén egyetlen egyedi kormánydöntéssel 33,7 milliárdos állami támogatást kapott a cég. Most azt látjuk, hogy a megnövekedett energiahasználat miatt is a magyar adófizetőknek kell majd a zsebükbe nyúlni.