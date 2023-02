"Még rá is fognak fizetni" - Orbán Viktor az évértékelőn nyíltan megfenyegette az ellenzéket

Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapi évértékelőjén nagyon sok komoly kinyilatkoztatást tett, ami valószínűleg szerepelni fog a későbbi korok történelemkönyveiben - persze, ha egy atomháború nem nulláz le mindent. Azt persze ma még nem tudjuk, hogy a szláv nemzetek közti korlátozott háború víziója mennyire helytálló, és még az is a jövő zenéje, hogy valóban megjelennek-e nyugati "úgynevezett békefenntartó csapatok" Ukrajnában.

De talán maradjunk a szintünkön, Magyarországon. Ez Orbán Viktor valódi hadszíntere, és itt olyan célpontjai vannak, amelyeket könnyebben le tud vadászni - legalábbis a NER "jogállami" keretein belül.

Még az évértékelője elején kitért az országgyűlési választások eredményére, és egyben utalt a kampányba, pontosabban a három szervezethez/céghez érkező külföldi támogatásokra.

"Pedig az egész baloldal összefogott ellenünk, Brüsszel megpróbálta kiszárítani a kincstárat, Gyuri bácsiék pedig begurítottak ide Amerikából 4 milliárd forintnyi dollárt, hogy legyen az elvtársaiknak mivel lövöldözni ránk. Pórul jártak, ezt megint el... kalibrálták, nem kicsit, nagyon. És ha jól látom, még rá is fognak fizetni."

"Erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is fogunk venni a választások után"

Emlékezetes, még 2018. március 15-én az akkori kampány finisében fenyegetőzött így Orbán Viktor, majd többek között egy giga ÁSZ-bírsággal kiütötte az akkor még kihívó pozícióban lévő Jobbikot. Most a "guruló dollárok" miatt aggódhat az ellenzék, hiszen nemcsak a titkosszolgálatok gyűjtenek információkat, de vizsgálódik a rendőrség és a NAV is az ügyben, és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is bekérette a pártoktól a kampányköltések listáját.

"És ha jól látom, még rá is fognak fizetni"

- Ha Orbán Viktor úgymond jól látja, akkor úgy tűnik, az ÁSZ ismét benyújtja a számlákat; ami több milliárd forintra is rúghat.

Az pedig valóban szomorú, hogy Orbán Viktor fenyegetései már olyan megszokottá váltak, hogy fel sem kapja a fejét a közvélemény. Pedig kellene...