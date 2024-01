A budapestieknek beleszólása sem volt: felmondhatatlan megállapodást kötött a kormány mini-Dubajról

Megjelent a kormányrendelet a rákosrendezői mini-Dubajról. A Népszava a Magyar Közlöny alapján írta meg, hogy az Orbán-kormány gyakorlatilag felmondhatatlan megállapodást kötne az arabokkal.

A lap szerint a Külügyminisztérium által korábban közzétett tervezet szerint az Egyesült Arab Emírségekkel (UAE) kötendő 15 évre szóló szerződést ugyan hat hónapos határidővel felmondhatják a felek, de a felmondás nem érinti a már megkezdett projekteket, az aláírt kötelezettségvállalásokat, megbízásokat, szerződéseket, de még a munkaterveket se az adott megállapodások lezárásáig.

Kormányváltás után sem lehet megszabadulni azoktól, akiket Orbán idehoz!

Így egy jelenlegitől eltérő összetételű kormány később hiába döntene úgy, hogy eláll a közös ingatlanfejlesztéstől, a jelen megállapodás nyomán indult beruházásokat befejezik.

A Népszava szerint az elfogadott tervezet szerint az Orbán-kormány „legalább 800 millió euró (304 milliárd forint) becsült összeg erejéig” biztosít forrásokat a gyalogos és közúti felüljáró megépítésére, a vasúti pálya fejlesztésére, a kisföldalatti meghosszabbítására, valamint kerékpár és gyalogosutakra.

A megállapodásba új elemként került be most, hogy a „vasúti pálya befedése arra alkalmas módon” legyen kialakítható, hogy felette legyen egy park. Az első változatban még nem volt benne a reptéri gyorsvasút odavezetése sem, de most már ez is bekerült. A lap szerint az is új elem, hogy a projekt keretében megvalósuló ingatlanfejlesztések 5 százalékos adókulccsal legyenek értékesíthetőek. A kormány természetesen kiemelt állami beruházássá nyilvánítja a projektet.

Ezek után érthető, hogy a Jobbik a tervek bejelentésekor kijelentette: Aggályok sora merül fel a beruházás kapcsán.

Erről szólva Brenner Koloman, a Jobbik-Konzervatívok főpolgármester-jelöltje arról beszélt, a 2010 óta eltelt 13 év egyértelműen bebizonyította, hogy a fideszes kormányzat által bejelentett nagyberuházások ára igen magas. Nem tudhatjuk, hogy kinek és mennyit kell majd visszaosztani. Ahogyan azt sem, hogy ebben az esetben kínai, orosz, esetleg török nagyvállalkozók zsebét tömik tele az adófizetők pénzével, vagy a magyar építőipar profitál-e belőle. Egyértelműen kell fogalmaznunk: ne ázsiai migránsmunkások, hanem magyar emberek építsék a fővárost!

A párt szerint állami garancia kell, hogy nagy arányban magyar kivitelezők, magyar cégek és magyar munkavállalók dolgoznak majd a tervezés és a kivitelezés során. Nem pedig külföldi cégek, vagy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalkozások. A Jobbik-Konzervatívok erről korábban határozati javaslatot nyújtott be, amely magyar kvótát vezetne be minden 10 főnél több ember foglalkoztató cégnél

Azt is követelik, hogy a mini-Dubaj beruházás állam által vállalt költségei ne szállhassanak el, maximum az éves infláció mértékével emelkedhetnek.

A projekt nagysága lehetővé teszi, hogy részben kezelni tudja a kormányzat a növekvő lakhatási válságot. Ezért elvárja a Jobbik, hogy épüljenek megfizethető bérlakások a budapestieknek.

Azt is követelik, hogy tervezésnél vegyék figyelembe a Hősök tere és az Andrássy út látképét. Nem épülhetnek felhőkarcolók Budapest legszebb sugárútja mellé.

A Jobbik szerint nem garancia egyetlen ember számára sem, hogy Lázár János ízlése mérvadó. Ahogy az építési szabályzat sem védené meg a várost a toronyházaktól. Ezért tegyük világossá: Dubajnak felhőkarcolói, Budapestnek történelme van – írják.

Hozzátették: Aki emlékszik a stadionépítés visszásságaira, hogy drágábban épült meg a Puskás stadion, mint a Real Madrid stadionja, vagy éppen nap, mint nap elmegy a Biodóm befejezetlen épülete mellett, abban joggal merülhet fel a párhuzam, amit a magyarok régóta emlegetnek. Miért akar egy ország űrprogramot, ha egy másfél órás vonatút alatt a pályák rossz állapota miatt nem ritka a közel egy órás késés.

Úgy fogalmaznak:

Mondjunk igent a főváros fejlesztésére, de határozottan utasítsuk el a fideszes mutyit, a külföldi érdekek kiszolgálását és az épített örökség elcsúfítását!

