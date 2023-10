Bizonyíték van rá, hogy Varga Judit négyszer is találkozott Schadl Györggyel

Kedden folytatódott a Fidesz-kormány 13 évének eddig leghírhedtebb korrupciós pere a Fővárosi Törvényszéken. A tárgyaláson megjelent a két fő vádlott, a szabadlábon védekező Völner Pál bukott igazságügyi államtitkár, és Schadl György a a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnöke, aki viszont bilincsben érkezett.

Újabb autókat, de hajót és repülőt is talált az ügyészség Schadl Györgynél.

A mai perben meghallgatták az ügy legfontosabb tanúját, F. Vivient, aki 10 éven át dolgozott bizalmi emberként Schadl György mellett – írta meg a 24.hu. Védelme érdekében távmeghallgatás útján. ő hivatalosan végrehajtó-jelölt volt, de valójában pénzügyesként tevékenykedett. Az ügyészség megállapodást kötött a nővel, aki így elkerülte a vádemelést, és tanúként szerepel az eljárásban.

Varga Judittal találkozgatott és a Karmelitába járt Schadl?

Völner Pál ügyvédje, Papp Gábor jelezte, hogy a bűnjelek között szerepel Schadl György határidőnaplója is, amiben 2020 és 2021 között több találkozó szerepel Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel. Erre hivatkozva Völner ismét kérte az ex-miniszter tanúkénti beidézését. A naplóban legalább kétszer szerepel olyan bejegyzés, hogy "Karmelita".

Shadl naplójában szerepel még Trócsániy László, a Varga Juditot megelőző fideszes igazságügyi miniszter, és Süli János a Paksi Atomerőmű fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter neve is.

Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak a neve is szerepel Schadl egyik naplójában.

Neki a nyomozati anyagok szerint egyetemi vizsgákat intézhetett a végrehajtók főnöke. Schadl sofőrje egy alkalommal egy autót vitt neki.

F. Vivien meghallgatásából kiderült, hogy elsősorban a végrehajtással kapcsolatos pénzügyi feladatokat végzett, de később főnöke privát ügyeit és pénzügyeit is intézte. Személyesen találkozott Völner Pállal, aki néhányszor bent járt Schadl végrehajtói irodájában. Annak is tanúja volt, amikor Schadl az osztaléka felét kérte el egy végrehajtótól, majd kérdésére főnöke annyit mondott, hogy ebből még "barátját" Völner Pált is ki kell fizetnie.

A végrehajtóvezér több alkalommal kérte F. Vivient, készítsen össze pénzt, és elmondta, hogy Völnernek viszi azt.

F. Vivien a Völner Pálnak juttatott kenőpénzek dokumentációját egy pingvines pendrive-on tárolta.

Érdekesség, hogy az MTI nem emlékezett meg a NER legnagyobb korrupciós botrányának mai tárgyalásáról, az Origo és a Magyar Nemzet pedig 2021 decembere óta nem írt Schadl Györgyről.

(Címlapkép: Varga Judit igazságügyi miniszter beszél éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre-termében 2021. október 26-án. Jobbról Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. MTI/Soós Lajos)