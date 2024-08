Ander: A Fidesz a kisebb családi gazdaságok helyett a hozzá közel álló nagybirtokos családokat támogatja

A Dél-Somogyban, Görgeteg közelében található egykori Széchenyi-kastély idén év elején került a hivatalos bejelentés szerint „a portfólióját a mezőgazdaság, fa- és erdőgazdálkodás területén bővítő Gránit Alapkezelő Zrt. Főnix Magántőkealap kezébe, amely megvásárolta az addig az olasz Benetton család tulajdonban lévő Drawa Kft.-t.

Így a kastély és a hozzá tartozó több mint 5000 hektáros nagybirtok Tiborcz István érdekeltségébe került.

A miniszterelnök vejének magántőkealapjába az állam korábban 50 milliárd forint közpénzt pakolt bele.

A szokásos trükkel éltek. Ismét jól látható, hogy a NER-elit gazdagodását hogyan segítik elő a Fidesz kezében lévő állami intézmények. Így közvetetten a kastély és a birtok megszerzéséhez is hozzájárultak az adófizetők.

A Jobbik még 2012-ben földvédelmi akciót hirdetett, mivel az olasz tulajdonos által szorgalmazott, „a termőtalajt több kilométeres körzetben kiszárító nyárfatermesztés” ellen. Ander Balázs akkor azt követelte, hogy „szűnjön meg az igazságtalan és erkölcstelen földbirtoklás, és valóban helyi, családi, kis- és középbirtokrendszer jöjjön létre”. Az olaszok helyett immár egy „nagy magyar család” kezében van a birtok, ám a probléma változatlan.

Ander Balázs és a Adorján Béla, a Jobbik elnöke ellátogatott a birtokra:

Ideje véget vetni a NER-nek, és ideje börtönbe küldeni azokat, akik a magyar embereket taszítják a nyomorba, és magukat kiskirályoknak gondolva jobbágyokként kezelnek másokat!

– írta közösségi oldalán ezzel kapcsolatban a pártelnök.

Megkerestük a párt helyi parlamenti képviselőjét, Ander Balázst is, aki lapunknak elmondta, hogy már a tranzakció hivatalos kihirdetése előtt is tudni lehetett, hogy a kastélyt és a hozzá tartozó óriási földbirtokot Tiborczék fogják megszerezni. Hangsúlyozta: a Jobbik nem tudja elfogadni, hogy hazánk Közép-Európa Latin-Amerikájává váljon. Szerinte az a nagybirtokrendszer, ami kialakult már 100 évvel ezelőtt is, fojtogatta a magyar vidéket, például Dél-Somogyot is. Hozzátette, hogy akkor még olyan földesurak voltak, akik adott esetben még törődtek a földjeiken élőkkel. Ennek ellenére az igazságtalan földtulajdon viszonyok olyan problémákat okoztak a földtelenné vált emberek körében, mint az egykézés, a kivándorlás, és az általános kilátástalanság.

Az elkövetkezendő évtizedekben, amelyek nagyon sokféle krízist tartogatnak nem csak hazánk, de az egész világ számára, az élelmiszerönellátás egy nagyon fontos dolog volna – emelte ki.

A NER-es földesurak nagybirtokai viszont monokultúrás agrársivatagot hoznak létre, ami nem segíti a vidék megmaradását, és teljes mértékben ellentmondanak Somogyi Imre Kertmagyarország elméletének.

Ander Balázs ennek kapcsán Csoóri Sándortól idézett: „Ezt az országot, ezt a nemzetet 1000 éven keresztül a magyar falu, a magyar vidék tartotta meg.” Rámutatott, hogy jelenleg viszont a magyar vidék hanyatlik, normális munkahely ezen a környéken nem találni. „A Fidesz azt ígérte, hogy a kis és közepes családi gazdaságokat fogja támogatni, a mellékelt ábra viszont azt mutatja, hogy csak egy családot támogatja, azt viszont nagyon” – emlékeztetett a jobbikos képviselő.

(Címlapkép: Ander Balázs/facebook)